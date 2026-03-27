Cảnh sát đưa giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá Lâm Đồng lên xe đặc chủng 27/03/2026 19:22

(PLO)- Công an có mặt tại nơi làm việc và đưa giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá Lâm Đồng ra xe đặc chủng hướng về nhà riêng.

Chiều 27-3, rất nhiều cảnh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh, thuộc Sở Tư pháp (số 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương – Đà Lạt) để làm việc.

Rất nhiều xe biển số xanh đậu hai bên đường.

Xe của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đậu trước Trung tâm.

Sau khoảng hơn một giờ làm việc, cảnh sát đã đưa ra xe nhiều thùng giấy đựng tài liệu và đưa ông Dương Văn Tám, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm) ra khỏi trụ sở và lên xe đặc chủng của công an hướng về nhà riêng của ông Tám trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Cảnh sát vào trụ sở Trung tâm khá đông.

Do vụ việc nằm trên trục đường chính nên thu hút khá đông người hiếu kỳ đứng xem, bàn tán.

Khoảng hơn một tuần trước, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng cơ sở đặt ở phường Phan Thiết, lực lượng cảnh sát cũng đã đến kiểm tra nơi này.

Giám đốc Dương Văn Tám được đưa ra xe đặc chủng.

Theo nguồn tin của phóng viên, ông Dương Văn Tám giữ chức Giám đốc Trung tâm khoảng tám năm nay.