Công an phường B’ Lao liên tiếp bắt 2 đối tượng truy nã nguy hiểm 27/03/2026 17:25

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường B’ Lao đã phối hợp vận động và bắt giữ 2 đối tượng truy nã nguy hiểm.

Ngày 27-3, Công an phường B’ Lao, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa vận động và truy bắt thành công 2 đối tượng thuộc diện truy nã nguy hiểm. Đơn vị đã bàn giao các đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Trọng Phúc thời điểm ra đầu thú.

Theo hồ sơ, ngày 22-2-2025, Nguyễn Trọng Phúc gây rối trật tự công cộng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bị khởi tố bị can, Phúc liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố, thay đổi nơi ở và nơi làm việc nhằm che giấu thân phận để trốn tránh sự truy bắt. Việc này gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Trước tình hình đó, Công an phường B’ Lao triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát di biến động và dựng lại các mối quan hệ. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp gia đình, chính quyền địa phương vận động đối tượng.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã gửi thư kêu gọi đầu thú, mở đường cho đối tượng quay về hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 20-3-2026, Công an phường B’ Lao phối hợp với Công an xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang tiếp nhận Nguyễn Trọng Phúc ra đầu thú. Công an đã hoàn tất các thủ tục, thi hành quyết định tạm giữ và ban hành quyết định đình nã theo quy định.

Huỳnh Văn Tây bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường B’ Lao phát hiện và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ Huỳnh Văn Tây (52 tuổi). Đây là đối tượng bị Công an TP.HCM truy nã nhiều năm trước về tội cố ý gây thương tích khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Hai vụ việc với hai cách tiếp cận khác nhau: một đối tượng ra đầu thú nhờ kiên trì vận động, một đối tượng bị bắt giữ khi vừa lộ diện. Kết quả này thể hiện sự nghiệp vụ bài bản và tinh thần không buông lỏng địa bàn của lực lượng công an cơ sở.