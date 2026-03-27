Tiếng gọi nhói lòng của con trai bên thi thể cha giữa rừng dương 27/03/2026 16:57

(PLO)- Sau hai ngày mất liên lạc, thi thể cụ ông 71 tuổi được tìm thấy tại bãi cỏ cạnh khu vực rừng dương Bình Tân, La Gi, Lâm Đồng.

Ngày 27-3, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực bãi cỏ cạnh rừng dương thuộc tổ dân phố 6 Bình Tân, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng nên trình báo cơ quan chức năng.

Người con trai ngồi bệt xuống cỏ liên tục gọi cha.

Nhận được tin báo, Công an phường La Gi phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Qua xác minh danh tính, nạn nhân được xác định là ông NVM (71 tuổi, trú tại phường La Gi). Trước đó, vào ngày 25-3, người nhà đã đến trình báo Công an phường La Gi về việc ông M đi khỏi nhà từ sáng cùng ngày nhưng không thấy trở về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Tại hiện trường, không gian như ngưng lại trước nỗi đau quá lớn của gia đình. Giữa bãi cỏ, người con trai lớn của cụ M ngã quỵ, ngồi sụp cạnh thi thể cha, khóc lóc thảm thiết.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cụ M.

Tuy nhiên, thân nhân gia đình cụ M đã từ chối giám định tử thi và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.