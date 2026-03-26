Chuyến đi biển định mệnh và lá đơn bãi nại của người vợ mất chồng

Ngày 25-3, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh nhằm làm rõ những vấn đề pháp lý xoay quanh vụ tai nạn thương tâm khiến ngư dân Nguyễn Vũ Long (37 tuổi) tử vong trên vùng biển cách cảng La Gi khoảng 23 hải lý, dù vợ anh đã làm đơn bãi nại.
Văn bản này là cơ sở quan trọng để trả lời cho câu hỏi của Cơ quan CSĐT: Việc nạn nhân tử vong và việc tàu cá BTh-96101-Ts khi xuất bến ra khơi ngày 3-1 có dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động không?
Phút lầm tưởng oan nghiệt
Theo hồ sơ, sáng 4-1 tàu cá BTh 96.101 Ts do ông Cao Sơn (ngụ xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng với 21 thuyền viên trong quá trình đánh bắt trên vùng biển cách cảng La Gi khoảng 23 hải lý về hướng đông nam thì gặp sự cố dây lưới trôi, quấn vào chân vịt.
Lúc này, ngư dân Nguyễn Vũ Long, người vốn chỉ đảm nhận nhiệm vụ sắp xếp phao lưới đã nhiệt tình nhảy xuống biển để gỡ lưới.
Cùng thời điểm đó, từ trong buồng lái, thuyền trưởng hỏi các thuyền viên về việc lùi tàu và được các thuyền viên trả lời đã an toàn để nổ máy. Thêm vào đó, thuyền trưởng nhìn thấy thuyền viên Tuấn, người được phân công chuyên lặn chân vịt, đang đứng an toàn trên tàu nên tin tưởng nổ máy, gạt cần cài số de.
Lúc này, vòng quay của chân vịt lập tức cuốn trọn thuyền viên Long vào gầm. Nghe tiếng động bất thường, các thuyền viên nhìn xuống thì thấy nước phía dưới đã chuyển màu đỏ. Máy tàu lập tức được trả về số 0, tín hiệu cầu cứu khẩn cấp vang lên. Dù các tàu bạn đã dốc sức tìm kiếm, nhưng phải đến trưa hôm sau (5-1), thi thể của anh Long mới được tìm thấy và đưa về cảng cá La Gi.
Không phát sinh quan hệ lao động
Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, mối quan hệ giữa thuyền viên Long và chủ tàu hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng, thỏa thuận miệng theo truyền thống đi biển (tự ăn chia phần trăm theo từng chuyến), không có hợp đồng lao động hay giao kèo trả lương cố định.
Hơn thế nữa, công việc chính của nạn nhân chỉ là thao tác sắp xếp lưới, phao nên việc nạn nhân tự ý nhảy xuống biển xử lý sự cố chân vịt nằm ngoài phạm vi công việc được phân công. Tàu cá BTh 96.101 Ts khi xuất bến cũng được trang bị đầy đủ giấy tờ, công cụ đánh bắt và thiết bị an toàn.
“Căn cứ các nội dung trên thì chủ tàu và nạn nhân không phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động
Vì vậy mối quan hệ giữa nạn nhân và chủ tàu không có phát sinh quan hệ pháp luật về lao động.
Do đó vụ tai nạn xảy ra trên biển ngày 4-1 khiến anh Long tử vong không phải là tai nạn lao động. Sở Nội vụ cho rằng không có cơ sở pháp lý để xác định nguyên nhân và lỗi theo quy định.
Nội dung pháp lý trong vụ này có thể khép lại bởi những quy định rạch ròi nhưng tình người lại mở ra một câu chuyện ấm áp. Vợ nạn nhân Nguyễn Vũ Long cho biết thuyền trưởng đã hỗ trợ gia đình 200 triệu đồng.
Điều đáng quý nhất là hiện nay sau mỗi chuyến biển, phần của anh Long vẫn được chủ tàu gửi về đều đặn để người vợ thay anh nuôi dưỡng các con. Do đó, vợ nạn nhân đã làm đơn bãi nại cho chủ tàu và thuyền trưởng.
Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.
Vụ tai nạn trên tàu cá BTh 96.101 Ts là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho thói quen sử dụng lao động theo kiểu "hợp đồng miệng" và "tự ăn chia" đã tồn tại bao đời nay của bà con ngư dân.
Dưới góc độ pháp lý, việc không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản đã tự tước đi lá chắn pháp lý bởi không có hợp đồng chính thức, ngư dân không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn. Khi thảm kịch xảy ra, họ không được hưởng các chế độ bồi thường tai nạn lao động hay tử tuất theo quy định.
Việc phân công công việc chỉ dựa trên "hợp đồng miệng" dẫn đến sự chồng chéo, tự ý làm thay nhiệm vụ của nhau. Khi xảy ra sự cố, rất khó để cơ quan chức năng quy trách nhiệm an toàn lao động cho chủ tàu. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương ven biển cần siết chặt việc kiểm tra hợp đồng lao động trước khi tàu xuất bến. Đồng thời, chủ tàu và ngư dân cần thay đổi tư duy, phải minh bạch hóa quyền lợi, nghĩa vụ và phân công vị trí làm việc rõ ràng bằng văn bản để tự bảo vệ sinh mạng, tài sản của chính mình.