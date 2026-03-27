Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu dừng chuyển công tác, điều động viên chức 27/03/2026 17:04

(PLO)- Theo Sở Y tế Lâm Đồng, việc điều chuyển công tác ảnh hưởng đến cơ cấu nhân lực, thực hiện nhiệm vụ nên phải tạm dừng cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Ngày 26-3, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế yêu cầu tạm dừng việc chuyển công tác, điều động viên chức.

Hộ lý, nhân viên y tế Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đang chăm sóc một ca bệnh. Ảnh: PN

Theo đó, sau khi chuyển giao trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh về UBND cấp xã quản lý, Sở Y tế nhận được nhiều văn bản đề nghị cho viên chức liên hệ chuyển công tác, điều động về trạm y tế và một số đơn vị.

Việc điều chuyển nói trên đã ảnh hưởng đến cơ cấu nhân lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, để đảm bảo ổn định nhân lực trong thời gian tới, Sở Y tế thông báo tạm thời dừng điều chuyển, điều động viên chức tại các đơn vị trực thuộc cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

“Trường hợp chuyển công tác vì lý do bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng, yêu cầu đơn vị phải giải trình cụ thể lý do, minh chứng liên quan đến việc chuyển công tác. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực nội dung trên”, công văn của Sở Y tế Lâm Đồng lưu ý.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 124 trạm y tế với 269 bác sĩ, 642 y sĩ, 504 điều dưỡng, 387 hộ sinh... Đội ngũ này cơ bản đáp ứng yêu cầu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ chăm sóc xã hội.