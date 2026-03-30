Lâm Đồng: Xe cẩu vướng dây điện, một người đàn ông tử vong tại chỗ 30/03/2026 13:03

(PLO)- Bước đầu xác định trong lúc cẩu cây kiểng, cần cẩu vướng dây điện khiến người đàn ông đứng phía dưới bị điện giật tử vong thương tâm.

Đến 12 giờ trưa nay 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hàm Thắng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng cũng thực hiện giám định tử thi trong vụ một người đàn ông tử vong do chập điện.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, xe tải gắn cẩu mang biển số tỉnh Thanh Hóa cẩu cây cảnh vào khu vực tập kết. Trong quá trình vận hành, cần cẩu vướng vào đường dây điện khiến một người đàn ông đứng phía dưới bị phóng điện dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vụ va chạm còn làm chập điện khiến lửa bốc cháy tại khu vực tập kết cây cảnh. Người dân địa phương đã kịp thời dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Sau khi tai nạn xảy ra, nhân viên Điện lực Lâm Đồng đã có mặt để khắc phục sự cố. Đơn vị này đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.