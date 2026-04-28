Vụ 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm: Trường dừng bán trú, học trực tiếp 1 buổi sáng 28/04/2026 16:45

(PLO)- Sau vụ 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP.HCM) đã tạm ngưng bán trú và chuyển sang học trực tiếp một buổi trong hai ngày 28 và 29-4.

Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm đã có thông báo đến phụ huynh, học sinh về việc tổ chức dạy và học ngày 28 và 29-4



Theo đó, qua tổng hợp kết quả khảo sát ngày 27-4, trên 80% phụ huynh đồng ý với phương án học trực tiếp một buổi sáng và không bán trú. Bên cạnh đó, đa số phụ huynh cho biết các em có đủ điều kiện tham gia ôn luyện thêm các nội dung dạy học trực tuyến tại nhà theo kế hoạch dạy học của giáo viên.

Với kết quả khảo sát trên và dựa trên tình hình thực tế, trong hai ngày 28 và 29-4, trường ngưng bán trú, học sinh chỉ đi học buổi sáng, chiều sẽ học ôn tập theo hình thức trực tuyến.

Phụ huynh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường Tân Thuận đón con về vào trưa nay. Ảnh: TH

PV PLO liên hệ với bà Lê Thị Ngọc Nga, Hiệu trưởng nhà trường để trao đổi về sự việc, tuy nhiên bà cho biết: “Tôi đang làm việc với cơ quan chức năng và sẽ trao đổi sau”.

Theo thông tin đăng tải công khai trên trang web Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, thực đơn ăn bán trú của trường hôm 24-4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua uống probi; tráng miệng là bánh gạo.

Suất ăn bán trú của trường do một công ty cung cấp.

Thực đơn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm từ ngày 20 đến 24-4. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Trước đó, PLO có đưa tin, Sở Y tế TP.HCM cho biết TP vừa ghi nhận 25 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25-4 đến trưa 27-4, bốn bệnh viện trên địa bàn TP đã tiếp nhận loạt ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Ghi nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt. Trong đó, 23 học sinh và hai người lớn.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận chín học sinh, Bệnh viện Khánh Hội tiếp nhận một học sinh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận hai người lớn (là bảo mẫu).

Trong các ca nhập viện, có một trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng.

Sau một ngày điều trị tích cực bằng chống sốc, vận mạch cao, thở máy, trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện các trường hợp nghi ngộ độc có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Đa số các ca đang được điều trị nội trú (23/25 trường hợp).

Cùng ngày, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh, điều tra.