Ngộ độc thực phẩm trường học: Phải kích hoạt ngay phương án khẩn cấp 21/01/2026 16:35

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học phải kích hoạt ngay phương án ứng phó, sơ cứu và chuyển học sinh đến cơ sở y tế khi có nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về tăng cường quản lý bữa ăn học đường và vệ sinh môi trường học đường tại các cơ sở giáo dục.

Nhân viên Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM, đang phân chia khẩu phần bữa ăn bán trú. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, trường học phải vận hành bếp theo nguyên tắc một chiều (tiếp nhận - sơ chế - chế biến - chia suất - rửa), phân định khu sạch - khu bẩn; kiểm soát côn trùng, động vật gây hại; vệ sinh hằng ngày và ghi chép nhật ký.

Người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống phải được khám sức khỏe định kỳ, tập huấn và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; bố trí thời gian ăn theo ca hợp lý; khu vực nhà ăn thông thoáng, sạch sẽ. Các trường học chỉ ký hợp đồng và tổ chức cung cấp suất ăn, thực phẩm với đơn vị đủ điều kiện an toàn thực phẩm; lựa chọn, thẩm định công khai, minh bạch.

100% thực phẩm, nguyên liệu, gia vị đưa vào bếp ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; mỗi lô hàng có thông tin truy xuất, thời gian giao nhận. Tuyệt đối không tiếp nhận thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, hết hạn, ôi thiu, dập nát.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu theo quy định; kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình tiếp phẩm - chế biến - chia suất - phục vụ; giám sát chất lượng bữa ăn, giá thành và định lượng theo suất. Đối với suất ăn sẵn, trường cần quy định rõ trong hợp đồng và giám sát điều kiện vận chuyển, thời gian giao nhận, nhiệt độ bảo quản, dụng cụ chứa đựng an toàn.

Khi phát hiện dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm, trường tạm dừng tiếp nhận theo bữa, lô hàng, niêm phong, lưu giữ theo quy định và báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Dầu ăn sử dụng trong chế biến phải có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, không pha trộn dầu cũ. Không sử dụng hộp xốp chứa thức ăn; không dùng túi nhựa, bao bì nhựa tái chế đựng thực phẩm.

Các đơn vị tổ chức bữa ăn theo hướng dẫn dinh dưỡng của Bộ Y tế, yêu cầu trọng tâm gắn với tăng cường hoạt động thể lực. Bên cạnh đó, trường học phải bảo đảm cung cấp nước uống, nước sinh hoạt đạt quy chuẩn; định kỳ kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước theo quy định; có phương án thay thế kịp thời khi nguồn nước không bảo đảm.

Nhà trường bố trí đầy đủ chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hướng dẫn trẻ, học sinh rửa tay thường xuyên, đúng cách.

Khi xảy ra vụ việc hoặc có nguy cơ ngộ độc thực phẩm, mất vệ sinh trường học, trường cần kích hoạt ngay phương án ứng phó; tổ chức sơ cứu, chuyển học sinh đến cơ sở y tế, đồng thời giữ nguyên hiện trường, niêm phong và lưu giữ mẫu thức ăn, nguyên liệu liên quan; lập danh sách học sinh sử dụng bữa ăn và thời điểm ăn.

Đặc biệt, trường phải tạm dừng sử dụng lô thực phẩm, nhà cung cấp liên quan cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng; phối hợp điều tra, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc theo quy định. Trường phải báo cáo khẩn về Sở GD&ĐT, UBND phường, xã, đặc khu trong vòng 60 phút kể từ khi phát hiện sự cố và thực hiện báo cáo, cung cấp hồ sơ khi cơ quan chức năng yêu cầu.