Cựu giám đốc Bảo Minh Long An lãnh 15 năm tù vì tham ô 25/06/2026 12:28

(PLO)- Lợi dụng quyền quản lý, cựu giám đốc Bảo Minh Long An đã lập khống 16 hồ sơ tạm ứng để chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng, cuối cùng phải nhận mức án 15 năm tù.

Trong hai ngày 24 và 25-6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Giàu (56 tuổi, phường Long An, tỉnh Tây Ninh), nguyên Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An (phường Long An, Tây Ninh), 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Giàu đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của doanh nghiệp thông qua việc lập khống hàng loạt hồ sơ tạm ứng.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo cùng những người liên quan hoàn trả cho Công ty Bảo Minh Long An số tiền hơn 1,8 tỉ đồng còn thất thoát. Trong đó, riêng Huỳnh Văn Giàu phải hoàn trả hơn 1,547 tỉ đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Giàu 15 năm tù về tội tham ô tài sản. Ảnh: HUỲNH DU

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2023 đến tháng 7-2024, Huỳnh Văn Giàu đã nhiều lần lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An để lập khống các hồ sơ tạm ứng nhằm rút tiền doanh nghiệp phục vụ mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã lập tổng cộng 16 hồ sơ tạm ứng khống. Trong số này, Giàu trực tiếp đứng tên 11 hồ sơ và nhờ hai nhân viên cấp dưới là Hồ Huỳnh Huân cùng Nguyễn Thanh Bình đứng tên thực hiện 5 hồ sơ còn lại.

Các hồ sơ được hợp thức hóa dưới nhiều nội dung khác nhau như chi phí khai thác khách hàng, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm học sinh - giáo viên, chi quà Tết khách hàng, chi phí công tác hay triển khai các dự án bảo hiểm. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy số tiền được giải ngân không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà được sử dụng cho các nhu cầu cá nhân.

Bị cáo Huỳnh Văn Giàu tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Quá trình xác minh cũng làm rõ nhiều khoản tiền sau khi được chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo tiếp tục được chuyển cho người quen rút tiền mặt hoặc dùng để thanh toán các khoản nợ riêng.

Trong số các hồ sơ có giá trị lớn, ngày 13-5-2024, Huỳnh Văn Giàu lập giấy đề nghị tạm ứng 250 triệu đồng với lý do chi phí khai thác dự án nạo vét sông Vàm Cỏ Tây. Trước đó, vào các ngày 3-1 và 9-1-2024, bị cáo tiếp tục lập hai hồ sơ tạm ứng với nội dung chi quà Tết khách hàng, tổng số tiền lên tới 490 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều khoản tạm ứng khác từ vài chục triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng được thực hiện liên tiếp trong giai đoạn 2023-2024.

Theo cáo trạng, tổng số tiền Huỳnh Văn Giàu chiếm đoạt thông qua các hồ sơ tạm ứng khống lên tới 2.128.138.000 đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã khắc phục được 322.174.000 đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 1.805.964.000 đồng chưa được hoàn trả cho doanh nghiệp.

Sai phạm chỉ bị phát hiện khi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tiến hành kiểm tra hoạt động tài chính và kinh doanh tại Công ty Bảo Minh Long An vào các ngày 22 và 23-7-2024. Sau đợt kiểm tra, doanh nghiệp đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Huỳnh Văn Giàu. Ảnh: HUỲNH DU

Kết quả giám định chữ ký của cơ quan chuyên môn xác định nhiều chữ ký trên các giấy đề nghị tạm ứng và ủy nhiệm chi liên quan đều do Huỳnh Văn Giàu thực hiện. Đây được xem là chứng cứ quan trọng chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả và từng có nhiều thành tích trong công tác, được tặng bằng khen cùng các danh hiệu thi đua trong ngành tài chính. Tuy nhiên, bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng do phạm tội nhiều lần.

Theo nhận định của HĐXX, Huỳnh Văn Giàu là người được giao quản lý hoạt động kinh doanh và tài chính của đơn vị nhưng đã lợi dụng chính vị trí này để lập khống hồ sơ tạm ứng, chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản và làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.