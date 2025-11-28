Ông Putin lên tiếng về 'chảo lửa' Pokrovsk 28/11/2025 09:07

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có phát ngôn thu hút chú ý về Pokrovsk giữa lúc các lực lượng Nga và Ukraine đang giằng co quyết liệt ở chảo lửa chiến sự này.

Ngày 27-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng khẳng định rằng các lực lượng Moscow đã bao vây hoàn toàn thành phố chiến lược Pokrovsk (tỉnh Donetsk, Ukraine) và hiện kiểm soát 70% diện tích khu vực này, theo hãng thông tấn TASS.

Theo lời ông Putin thì tình hình của lực lượng Ukraine tại Pokrovsk (phía Moscow gọi là Krasnoarmeysk) và thị trấn lân cận Myrnohrad đang rất khó khăn. Vị tổng thống Nga nhận định rằng phòng tuyến của Ukraine tại một số nơi đang đứng trước nguy cơ "vỡ trận".

"Pokrovsk và Myrnohrad đã bị bao vây hoàn toàn" - ông Putin khẳng định, đồng thời nói rằng một số đơn vị thiện chiến nhất của Kiev đang bị tiêu hao lực lượng trong quá trình này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

"70% lãnh thổ của Pokrovsk đã nằm trong tay lực lượng vũ trang Nga. Họ đang bị chia cắt, tản mát trong thành phố và quân đội chúng tôi đang tiến hành loại bỏ họ một cách có hệ thống" - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Cùng ngày 27-11, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các đơn vị xung kích của họ đang tiến quân vào trung tâm và phía bắc Pokrovsk, đồng thời áp sát các hướng đông, tây và nam của Myrnohrad.

Trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Tổng thống Putin rằng Nga kiểm soát 70% Pokrovsk, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi khẳng định lực lượng nước này đang chặn đứng các mũi tấn công và giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở trung tâm thành phố.

Theo hãng tin Reuters, ông Syrskyi đã phác họa một cục diện chiến trường hoàn toàn khác, khẳng định binh sĩ Ukraine vẫn đang ngăn chặn thành công các nỗ lực tổ chức đợt tấn công mới của lực lượng Nga vào Pokrovsk và Myrnohrad.

Tổng tư lệnh Ukraine cũng cho biết phía Nga đã buộc phải tung thêm lực lượng dự bị vào khu vực này để duy trì sức ép.