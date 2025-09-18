Ấn tượng cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới”

Các giám khảo cuộc thi nói gì?
Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi:
Tăng số lượng giải thưởng để động viên tác giả
Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự linh hoạt trong khâu chấm chọn. Ban tổ chức đã hội ý cùng Ban giám khảo để quyết định tăng thêm một giải Nhì nhằm khích lệ sự sáng tạo và nỗ lực của các tác giả. Đây cũng là lời cam kết đồng hành cùng các nhiếp ảnh gia trong việc kiến tạo một sân chơi nghệ thuật bền vững, uy tín cho TP.HCM.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN Á:
Khó khăn khi chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất
Chúng ta may mắn có một bộ ảnh rất xuất sắc, song thách thức lớn nhất là chọn ra tác phẩm tiêu biểu nhất. Điều quan trọng là Ban giám khảo đã thảo luận, trao đổi thẳng thắn để có sự thống nhất lựa chọn công bằng, chính xác và thể hiện được tinh thần của cuộc thi, góp phần làm nên thành công trọn vẹn của cuộc thi.
Nhiếp ảnh gia NGÔ TRẦN HẢI AN (Quỷ Cốc Tử):
Kỳ vọng cuộc thi ảnh được tổ chức thường xuyên
Tôi đã chấm gần 700 tác phẩm để chọn lọc vào các vòng sau, con số này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngay từ mùa đầu tiên, cuộc thi đã khẳng định hiệu quả và chất lượng cao. Tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên và trở thành sự kiện bền vững gắn liền với TP.HCM. Một cuộc thi hiệu quả như vậy, lại mới chỉ là lần đầu tiên thì không có lý do gì để không tiếp nối.
Nhiếp ảnh gia, đạo diễn NGUYỄN TUẤN KHÔI:
Chất lượng ảnh vượt kỳ vọng
Nhiều bức ảnh thật sự rất ấn tượng, đặc biệt là các tác phẩm về đời thường, nhân vật và những sự kiện. Năm nay, khi đất nước kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh 2-9, tôi càng kỳ vọng có nhiều tác phẩm đặc sắc phản ánh những sự kiện lớn này. Dù chỉ mới mùa đầu tiên nhưng chất lượng đã vượt ngoài mong đợi.
Nhà báo HUỲNH TRƯỜNG GIANG, Tổ trưởng Tổ ảnh báo Pháp Luật TP.HCM:
Công tâm, kỹ lưỡng chọn ra các tác phẩm xuất sắc
Không khí buổi chấm giải diễn ra rất căng thẳng khi các tác phẩm đều có chất lượng đồng đều, thể hiện phong phú chủ đề. Các giám khảo đã làm việc hết sức công tâm, kỹ lưỡng để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng trong. Nhiều tác phẩm chất lượng đã ghi lại được những khoảnh khắc, góc nhìn sáng tạo về sự phát triển của TP.
