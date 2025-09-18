Ấn tượng cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” 18/09/2025 10:27

(PLO)- Sau hơn ba tháng diễn ra, cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" đã khép lại thành công, tiếp nhận gần 700 tác phẩm sáng tạo, phản ánh một TP xanh, hiện đại và không ngừng phát triển.

Các giám khảo cuộc thi nói gì?

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi:

Tăng số lượng giải thưởng để động viên tác giả

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự linh hoạt trong khâu chấm chọn. Ban tổ chức đã hội ý cùng Ban giám khảo để quyết định tăng thêm một giải Nhì nhằm khích lệ sự sáng tạo và nỗ lực của các tác giả. Đây cũng là lời cam kết đồng hành cùng các nhiếp ảnh gia trong việc kiến tạo một sân chơi nghệ thuật bền vững, uy tín cho TP.HCM.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh NGUYỄN Á:

Khó khăn khi chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất

Chúng ta may mắn có một bộ ảnh rất xuất sắc, song thách thức lớn nhất là chọn ra tác phẩm tiêu biểu nhất. Điều quan trọng là Ban giám khảo đã thảo luận, trao đổi thẳng thắn để có sự thống nhất lựa chọn công bằng, chính xác và thể hiện được tinh thần của cuộc thi, góp phần làm nên thành công trọn vẹn của cuộc thi.

Nhiếp ảnh gia NGÔ TRẦN HẢI AN (Quỷ Cốc Tử):

Kỳ vọng cuộc thi ảnh được tổ chức thường xuyên

Tôi đã chấm gần 700 tác phẩm để chọn lọc vào các vòng sau, con số này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngay từ mùa đầu tiên, cuộc thi đã khẳng định hiệu quả và chất lượng cao. Tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên và trở thành sự kiện bền vững gắn liền với TP.HCM. Một cuộc thi hiệu quả như vậy, lại mới chỉ là lần đầu tiên thì không có lý do gì để không tiếp nối.

Nhiếp ảnh gia, đạo diễn NGUYỄN TUẤN KHÔI:

Chất lượng ảnh vượt kỳ vọng

Nhiều bức ảnh thật sự rất ấn tượng, đặc biệt là các tác phẩm về đời thường, nhân vật và những sự kiện. Năm nay, khi đất nước kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh 2-9, tôi càng kỳ vọng có nhiều tác phẩm đặc sắc phản ánh những sự kiện lớn này. Dù chỉ mới mùa đầu tiên nhưng chất lượng đã vượt ngoài mong đợi.

Nhà báo HUỲNH TRƯỜNG GIANG, Tổ trưởng Tổ ảnh báo Pháp Luật TP.HCM:

Công tâm, kỹ lưỡng chọn ra các tác phẩm xuất sắc

Không khí buổi chấm giải diễn ra rất căng thẳng khi các tác phẩm đều có chất lượng đồng đều, thể hiện phong phú chủ đề. Các giám khảo đã làm việc hết sức công tâm, kỹ lưỡng để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng trong. Nhiều tác phẩm chất lượng đã ghi lại được những khoảnh khắc, góc nhìn sáng tạo về sự phát triển của TP.

Tác phẩm “Vươn mình” của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn mang đến hình ảnh biên đội 3 chiếc Su-30MK2 của Không quân Việt Nam bay biểu diễn đoạt giải Nhất cuộc thi.

Tác phẩm “Ngày vui thống nhất đất nước” đoạt giải Nhì với loạt pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP mang tên Bác. Ảnh: HUỲNH PHẠM ANH DŨNG

“Thành phố kỷ nguyên hội nhập du lịch” của tác giả Đỗ Trọng Danh đoạt giải tác phẩm được yêu thích nhất.

Tác phẩm “Vũng Tàu - Cánh tay vươn dài của TP.HCM ra biển lớn” được trao giải Nhì, đưa người xem đến với Bãi Sau - khu vực vừa được chỉnh trang hiện đại, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Tác phẩm “Đón chào đoàn diễu binh” của tác giả Võ Văn Hoàng nhận giải Khuyến khích.

Tác phẩm “Giao điểm giữa đường nổi và đường ngầm” được trao giải Khuyến khích về góc nhìn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đánh dấu bước chuyển mình về hạ tầng giao thông TP. Ảnh: CAO THỊ THANH HÀ

Hàng ngàn người dân đổ về các trục đường chính theo dõi các khối diễu binh vào sáng 30-4 qua tác phẩm “Niềm vui mừng ngày độc lập” của tác giả Dương Công Sơn được trao giải Ba.

“TP.HCM - Nơi giấc mơ lên đèn” của tác giả Nguyễn Quang nhận giải tác phẩm được yêu thích nhất.

Tác phẩm “Đêm thành phố” qua lăng kính của tác giả Tống Trần Sơn đoạt giải Khuyến khích.

Tác giả Nguyễn Huế nhận giải tác phẩm được yêu thích nhất với tác phẩm “Thành phố tuyệt đẹp dưới bóng cờ Đảng, cờ Tổ quốc”.

Tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng nhận giải Ba với tác phẩm “Xem hội” gây ấn tượng mạnh khi ghi lại cảnh đoàn diễu hành cổ phục trên đường phố TP.HCM.

“Mừng ngày sinh nhật Bác Hồ” - đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng nhận giải Khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: NGUYỄN VĂN TUẤN

Tác giả Nguyễn Hoàng mang đến tác phẩm “Nụ cười nghị lực” hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025 đoạt giải Khuyến khích.