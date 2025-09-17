Báo Pháp Luật TP.HCM kỷ niệm 35 năm thành lập: Phụng sự phát triển - kết nối niềm tin 17/09/2025 20:15

(PLO)- Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM diễn ra vào ngày 17-9, tại TP.HCM, là dịp để nhìn lại hành trình "Phụng sự phát triển - Kết nối niềm tin" của báo.

Ngày 17-9, tại TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập báo (17-9-1990 - 17-9-2025).

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trò chuyện, thăm hỏi bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính. Ảnh: HOÀNG GIANG



Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tham quan triển lãm các hoạt động của báo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (đứng giữa), trò chuyện cùng nhà báo Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái) và Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương (thứ 3, từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (thứ tư, từ phải sang); nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái) và các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía các cơ quan trung ương có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an; Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải Quân; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam;

Các đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ 3 Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng, Trưởng cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại TP. HCM; Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Về phía lãnh đạo TP.HCM, buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM;

Các đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM;

Các đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; Võ Huy Hoàng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM; Bùi Minh Trí, Thành ủy viên, Trưởng Ban quản lý Các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM; Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM;

Các đồng chí Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt; Bùi Tá Hoàng Vũ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương; Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ HĐND TP.HCM (đứng giữa) và ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng nhà báo Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Toà soạn báo Pháp Luật TP.HCM (bìa phải); nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Kinh tế - Đô thị báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái). Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng chúc mừng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (bìa phải); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (đứng giữa) cùng Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển (bìa trái) tham quan triển lãm tại sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập báo . Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (đứng giữa) cùng các lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (bìa phải) và ông Lê Minh Cường, Tổng Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Báo cũng hân hạnh được đón tiếp lãnh đạo nhiều xã, phường ở TP.HCM; đại diện tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau; lãnh đạo TAND TP.HCM, VKSND TP.HCM, Thi hành án Dân sự TP.HCM...

Chúng tôi cũng nhiệt liệt chào mừng đại diện lãnh đạo đến từ các trường Đại học gồm: Đại học Quốc gia TP.HCM; Trung tâm phát triển GD&ĐT thuộc Bộ GD&ĐT; Đại học Kinh Tế Luật TP.HCM, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Kinh Tế - Luật, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Y dược TP.HCM, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Cao đẳng Hoa Sen, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Có mặt tại buổi lễ còn có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và nhiều giám đốc các bệnh viện: Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện An Bình; Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Từ Dũ, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...

Buổi lễ còn có sự hiện hiện đông đủ của lãnh đạo Hội nhà Báo Việt Nam, Hội nhà báo TP.HCM và Tổng biên tập, lãnh đạo Ban Biên tập của gần 20 cơ quan báo, đài của Trung ương và TP.HCM.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (bìa trái) chúc mừng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban biên tập và toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động của báo Pháp Luật TP.HCM vui mừng nhận được những lẵng hoa chúc mừng sinh nhật lần thứ 35 của các vị khách quý. Dịp này, Báo cũng đón nhận các lẵng hoa của Nguyên Ủy Viên Bộ Chính Trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM; Cục Hải quan, Bộ Tài chính; Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiều lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM qua các thời kỳ và cán bộ, công nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM cũng có mặt tại sự kiện ngày hôm nay.

Nhà báo Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cùng bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Trưởng Ban báo in báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong dịp sinh nhật đặc biệt này, đội ngũ những báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự nhận được thư chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến đội ngũ báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập.

Thư chúc mừng 35 năm thành lập báo Pháp Luật TP.HCM của Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn.

Thư viết: "...Cùng với hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, báo Pháp Luật TP.HCM luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phương châm “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; tích cực tham gia phản biện chính sách, phát hiện từ thực tiễn những vấn đề đặt ra trong lập pháp, hành pháp, tư pháp; lan tỏa ý nghĩa về những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, báo Pháp Luật TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò là “diễn đàn tin cậy của người dân và doanh nghiệp”, trở thành kênh truyền thông quan trọng về công tác lập pháp và thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực để phấn đấu trở thành cơ quan báo chí nòng cốt trong việc truyền thông xây dựng, hoàn thiện và thi hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tôi tin tưởng rằng, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng phát triển, góp phần tích cực để giữ kỷ cương pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo luôn tâm sáng, lòng trong, chí thép; mãi luôn yêu nghề; rèn trí, luyện tài, làm việc sáng tạo, chủ động, khoa học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, tôi chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo Pháp Luật TP.HCM đạt nhiều thành tích mới, gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc".

35 năm là một hành trình dài, nhiều ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc đối với đội ngũ những người làm báo Pháp luật TP.HCM.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cho rằng hành trình phát triển 35 năm qua, các thế hệ người làm báo báo Pháp Luật TP.HCM đã chung tay xây dựng nên một hệ giá trị đặc thù.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THUẬN VĂN

"Với thế mạnh là một tờ báo chính trị – pháp lý, chúng tôi đã không ngừng vươn lên và hiện nay đang trở thành một trong những tờ báo có sức ảnh hưởng rộng khắp cả nước.

Báo là nơi gieo những hạt giống tích cực, vun đắp niềm tin công lý cho xã hội; là chất xúc tác huy động trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, giới trí thức, góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, phục vụ tích cực và hiệu quả hơn yêu cầu phát triển của TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Điều này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hứa hẹn đưa TP.HCM trở thành một siêu đô thị toàn cầu, kỷ nguyên đưa đất nước ta đạt được kỳ vọng giàu mạnh, hùng cường" - ông Mai Ngọc Phước nói.

Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước chia sẻ rằng, trước những đòi hỏi của thực tiễn, nhu cầu thông tin của bạn đọc và sự thay đổi vũ bão về công nghệ, báo Pháp Luật TP.HCM đã tập trung chuyển đổi số để trở thành một cơ quan báo chí hiện đại, đa phương tiện và đa nền tảng, nhằm phục vụ bạn đọc, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh báo in, báo điện tử cập nhật thông tin liên tục và phát triển hệ sinh thái truyền thông trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo… để tăng cường tương tác và lan tỏa thông tin.

Trong giai đoạn phát triển mới, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu quả, với đội ngũ phóng viên vững vàng về bản lĩnh, tri thức và sáng tạo, hướng đến mục tiêu "Phụng sự phát triển, kết nối niềm tin".

Các tác phẩm báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn có sứ mệnh phản biện, tháo gỡ vướng mắc và đồng hành cùng chính quyền, người dân, doanh nghiệp, góp phần mang lại niềm tin vào công lý.

Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước nhấn mạnh: "Trong suốt 35 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM luôn nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo quý báu từ lãnh đạo các cấp, sự tin yêu của bạn đọc và doanh nghiệp – nguồn động lực giúp báo vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế hiện nay. Để đáp lại niềm tin đó, tập thể Báo cam kết tiếp tục nỗ lực, đóng góp vào xây dựng chính sách, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy mạnh phản biện, hiến kế vì lợi ích chung. Báo mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của lãnh đạo, chính quyền, bạn đọc và doanh nghiệp, để luôn xứng đáng là “trợ thủ đắc lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp".

Đến chung vui cùng báo, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, 35 năm qua là một chặng đường đáng tự hào của tờ báo khi từ một bản tin nội bộ của Sở Tư pháp, báo đã dần xây dựng một hệ sinh thái báo chí, nền tảng số phát triển, có tầm ảnh hưởng trên toàn quốc.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THUẬN VĂN

"Những gì báo Pháp Luật TP.HCM làm được trong thời gian qua, tôi thực sự đánh giá rất cao. Dù tên gọi tờ báo mang tính địa phương nhưng có sức lan tỏa trên toàn quốc và được coi là tờ báo lớn trên cả nước, luôn là một trong những tờ báo được các cơ quan chính quyền, Hội Nhà báo mời đến để nắm bắt thông tin; bởi thông tin từ báo sẽ được lan tỏa trong công chúng" - ông Lê Quốc Minh nhìn nhận.

Dù vậy, ông nhìn nhận, sau 35 năm, báo Pháp Luật TP.HCM nói riêng, báo chí nói chung trên toàn quốc đang đứng trước sự thay đổi vô cùng to lớn, khi phải giành giật sự chú ý từ công chúng trong môi trường mạng xã hội phát triển.

Từ đó, ông kỳ vọng báo sẽ phát huy thế mạnh của mình, giúp đưa những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân hiệu quả hơn, giúp cho những người đang đắm chìm trong hàng nghìn thông tin có thể tiếp nhận thông tin chính xác nhất.

"Trong những lần phát biểu gần đây, Tổng Bí thư nhấn mạnh báo chí chính thống phải là ngọn hải đăng dẫn đường cho công chúng. Tôi tin tưởng rằng với những cách làm hiệu quả, với sự quyết liệt của lãnh đạo, sự năng nổ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động, báo sẽ có bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới. Với sứ mệnh của mình, luôn coi ‘cảm xúc công lý’ là nền tảng phát triển của báo trong thời gian tới" - ông Lê Quốc Minh bày tỏ.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TP.HCM đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến với Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, Biên tập viên, của báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 35 ngày thành lập.

Theo ông, những thành quả mà báo đã xây dựng và đạt được cho đến nay là rất đáng tự hào. Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhìn nhận, báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh cao cả - kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Với TP.HCM, trên hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo nên nền tảng vững chắc để TP cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Trong những nhân tố góp phần làm nên những thành tựu đó không thể thiếu sự đồng hành đầy trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ những người làm báo từ các cơ quan báo chí trên địa bàn TP" - ông Dương Anh Đức nói.

Cũng theo ông Dương Anh Đức, thành phố luôn xem đội ngũ những người làm báo là lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng bộ, chính quyền TP; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền TP với Nhân dân, là nơi góp phần xây dựng niềm tin, sự đồng thuận từ người dân và các cộng đồng xã hội – yếu tố tiên quyết để hiện thực hóa những chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng bộ và chính quyền UBND TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM – một trong những tờ báo chính trị - pháp lý uy tín hàng đầu không chỉ ở phạm vi TP mà của cả nước.

Theo ông Dương Anh Đức, những kết quả nổi bật của báo thể hiện bằng rất nhiều con số biết nói, biểu thị cho sức sống, tinh thần vượt qua chính mình, để thích ứng và phát triển trước tình hình mới.

Đáng chú ý nhất là những đóng góp của báo trong công tác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, góp phần bảo nền tảng tư tưởng của Đảng, vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Cùng với đó là những hội thảo, tọa đàm do báo tổ chức nhằm phản biện, góp ý tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, cũng như công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật phục vụ cho phát triển.

Những Chương trình sau mặt báo như "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đồng hành cùng Chính phủ trong tháo gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam cũng tạo ra điểm nhấn ấn tượng…

"Ngoài ra thông qua những câu chuyện pháp lý sinh động từ thực tiễn, báo đã giới thiệu những cách làm hiệu quả, nhân văn của các lực lượng chức năng của thành phố, góp phần phần vun đắp lối sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh một TP hiện đại, năng động, nghĩa tình. Tất cả đã cho thấy một Pháp Luật TP.HCM có đường nét và bản sắc" - ông đánh giá.

Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết, lãnh đạo TP cũng hiểu rằng bên cạnh những thành quả đạt được, báo cũng đã và đang gặp không ít khó khăn, thách thức lớn.

Trước đòi hỏi của thực tiễn, trách nhiệm đặt lên vai Đảng ủy, Ban Biên tập của báo là rất lớn. TP.HCM cùng cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn hướng tới kỷ nguyên hùng cường, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với những nhiệm vụ chính trị lớn lao và đầy thách thức, yêu cầu đặt ra đối với TP.HCM – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước – là rất cao.

"Tôi kỳ vọng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đồng hành xuyên suốt, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển trong nhân dân vừa nhanh chóng nắm bắt các bất cập, khó khăn, kịp thời hiến kế, góp phần cùng chính quyền hoạch định và điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn, đúng hướng và hiệu quả" - ông Dương Anh Đức kỳ vọng.

Ông Dương Anh Đức cũng chia sẻ, 35 tuổi - một độ tuổi vừa đủ tạo nên sự vững vàng, mạnh mẽ, để tiếp tục bước tới những chân trời mới phía trước.

Từ khí thế đó, ông chúc báo Pháp Luật TP.HCM, chúc Đảng ủy, Ban biên tập, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo bước sang tuổi mới đầy niềm tin và khát vọng, đầy sức sống và hoài bão, để bứt phá mạnh hơn, thành công hơn nhiều nữa.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ HĐND TP.HCM trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho báo Pháp Luật TP.HCM 35 năm xây dựng và phát triển. ẢNH: THUẬN VĂN

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập, báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý từ UBND TP.HCM gồm Cờ Truyền thống của UBND TP.HCM cho báo Pháp Luật TP.HCM 35 năm xây dựng và phát triển; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” dành cho 5 cá nhân, gồm: Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM; ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM; bà Trần Thanh Hoa, Phó Tổng Thư ký Toà soạn; ông Ngô Thái Bình, Trưởng Ban Pháp luật và ông Bùi Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Thời sự - Chính trị, báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ HĐND TP.HCM trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh", cho ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (giữa); ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM; bà Trần Thanh Hoa, Phó Tổng Thư ký Toà soạn; ông Ngô Thái Bình (bìa trái), Trưởng Ban Pháp luật và ông Bùi Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Thời sự - Chính trị, báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN