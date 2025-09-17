Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi Thư chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM dịp 35 năm thành lập 17/09/2025 10:43

(PLO)- "Báo Pháp Luật TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò là “diễn đàn tin cậy của người dân và doanh nghiệp”, trở thành kênh truyền thông quan trọng về công tác lập pháp và thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả" - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Hôm nay, Báo Pháp Luật TP.HCM trang trọng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (17-9-1990 - 17-9-2025). Dịp này, Báo Pháp Luật TP.HCM rất vinh dự nhận được Thư chúc mừng của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

PLO trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thư chúc mừng Báo Pháp Luật TPHCM

NHÂN DỊP 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP (17-9-1990-17-9-2025)

Thân gửi tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Pháp Luật TP.HCM!

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM (17-9-1990 -17-9-2025), tôi gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Pháp Luật TP.HCM. Tôi cũng ghi nhận, đánh giá cao về những thành tựu quan trọng báo đã đạt được, đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, báo Pháp Luật TP.HCM luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phương châm “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; tích cực tham gia phản biện chính sách, phát hiện từ thực tiễn những vấn đề đặt ra trong lập pháp, hành pháp, tư pháp; lan tỏa ý nghĩa về những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, báo Pháp Luật TP.HCM cần tiếp tục khẳng định vai trò là “diễn đàn tin cậy của người dân và doanh nghiệp”, trở thành kênh truyền thông quan trọng về công tác lập pháp và thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực để phấn đấu trở thành cơ quan báo chí nòng cốt trong việc truyền thông xây dựng, hoàn thiện và thi hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tôi tin tưởng rằng báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng phát triển, góp phần tích cực để giữ kỷ cương pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo luôn tâm sáng, lòng trong, chí thép; mãi luôn yêu nghề; rèn trí, luyện tài, làm việc sáng tạo, chủ động, khoa học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhân dịp này, tôi chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo Pháp Luật TP.HCM đạt nhiều thành tích mới, gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

TRẦN THANH MẪN

Ủy viên Bộ Chính trị,

Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam