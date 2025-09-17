Xây dựng niềm tin công lý 17/09/2025 06:36

(PLO)- Bước vào giai đoạn phát triển mới, báo Pháp Luật TP.HCM xác định chuyển đổi số là trục xương sống, lấy báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, đa dịch vụ làm chiến lược phát triển bền vững và kiên định thực hiện mục tiêu cao nhất là PHỤNG SỰ PHÁT TRIỂN, KẾT NỐI NIỀM TIN.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (17-9-1990 - 17-9-2025), báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự nhận được thư chúc mừng, sự gửi gắm, kỳ vọng từ lãnh đạo của cơ quan Lập pháp, cơ quan Tư pháp ở Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM... Báo Pháp Luật TP.HCM rất trân trọng tình cảm, sự quý mến đặc biệt đó!

Chúng tôi cam kết sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết; tập trung mọi nguồn lực; không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn... để hiện thực hóa những "đặt hàng" quan trọng, sâu sắc mà các đồng chí lãnh đạo đã dành cho báo Pháp Luật TP.HCM.

Người làm báo có thể đến với nghề bằng lý trí nhưng chỉ có thể ở lại và sống trọn vẹn với nghề bằng cảm xúc, bằng niềm tin. Với chúng tôi, trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, niềm tin ấy chính là niềm tin công lý.

Nuôi dưỡng trong lòng một ngọn lửa

Công lý không phải là khái niệm xa vời, càng không chỉ tồn tại trong những văn bản hành chính hay phán quyết tại tòa. Công lý là khát vọng về sự công bằng, bảo vệ tính đúng đắn, thiết lập niềm tin rằng pháp luật phải được thực thi vừa để bảo vệ lẽ phải, vừa để nâng đỡ những khát vọng làm giàu chính đáng, những phận đời yếu thế; là đấu tranh cho mọi người, mọi cơ quan, tổ chức đều tuân thủ pháp luật.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ báo Pháp Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: NG.NHI

Trong suốt 35 năm, “niềm tin công lý” đã trở thành động lực thôi thúc từng phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo của báo Pháp Luật TP.HCM dấn thân, cống hiến. Đó là thứ niềm tin giữ chúng tôi lại với nghề trong những lúc gian nan nhất, nuôi dưỡng niềm tự hào về nghề báo. Và cũng từ đó, chúng tôi học được cách nhìn thấy sự việc, phận người phía sau những sự kiện, những xấp hồ sơ, thấu hiểu nỗi đau ẩn sau những trang tư liệu và đồng hành cùng nhân dân, doanh nghiệp trong hành trình đi tìm công bằng, sự đúng đắn trong ứng xử.

Một ngọn lửa được nuôi dưỡng trong lòng cả đội ngũ báo Pháp Luật TP.HCM từ ngày mới thành lập đến nay là lòng mến yêu và niềm tin vào công lý. Và niềm tin đó ngày càng được nhân lên, được lan tỏa, thay đổi được nhận thức, hành vi của xã hội thông qua những bài báo về những trường hợp, vụ việc, thân phận cụ thể.

Chính niềm tin ấy thôi thúc nhà báo phải lắng nghe, chia sẻ, phân tích và lý giải. Khi phản ánh một sự kiện, phản biện một chính sách, một quyết định pháp luật hay phê phán một hành vi sai trái, người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn tìm cách đi đến tận cùng căn nguyên, để không chỉ chỉ ra cái đúng - cái sai mà còn cắt nghĩa vì sao có cái đúng - cái sai ấy, vì sao con người rơi vào tình huống đó. Trên cơ sở đó, báo góp ý, kiến nghị các giải pháp, góp phần để cơ quan chức năng tháo gỡ, giải quyết vấn đề.

Những cam kết trong kỷ nguyên mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, báo Pháp Luật TP.HCM xác định chuyển đổi số là trục xương sống, lấy báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, đa dịch vụ làm chiến lược phát triển bền vững và kiên định thực hiện mục tiêu cao nhất là PHỤNG SỰ PHÁT TRIỂN, KẾT NỐI NIỀM TIN.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong chụp ảnh cùng các tác giả của báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải báo chí TP.HCM lần thứ 42, năm 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Chúng tôi chủ động xây dựng văn hóa số, lấy dữ liệu làm tài nguyên, công nghệ làm bệ phóng để vận hành tòa soạn hiện đại, tạo ra hệ sinh thái sản phẩm phong phú: Không chỉ báo in, báo điện tử mà còn thúc đẩy mạnh các nền tảng mạng xã hội, video, podcast, đồ họa, hội thảo trực tuyến… Qua đó, báo đáp ứng nhu cầu đọc - nghe - xem đa dạng của công chúng trong thời đại số, đồng thời mở rộng các dịch vụ truyền thông, tư vấn, kết nối chính sách với đời sống thực tiễn.

Tuy hình thức thể hiện khác đi nhưng điều không bao giờ thay đổi là nền tảng giá trị của chúng tôi, là niềm tin công lý. Đó là ngọn lửa khiến mỗi tác phẩm báo chí của chúng tôi không chỉ dừng ở việc thông tin, mà còn mang sứ mệnh phản biện, gỡ vướng, đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp, mang lại niềm tin vào pháp luật cho mọi người. Báo chí đa nền tảng, đa dịch vụ chỉ thực sự có ý nghĩa khi vẫn thấm đẫm tinh thần phụng sự công lý.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trao tặng học bổng cho con em ngư dân

Trong dòng chảy báo chí hiện đại, nơi công nghệ và tốc độ đang định hình cuộc chơi, báo Pháp Luật TP.HCM chọn cho mình điểm tựa vững bền: Niềm tin công lý. Bởi chỉ khi công nghệ, dữ liệu song hành cùng lẽ phải, số phận con người thì báo chí mới thật sự có ý nghĩa. Nói cách khác, những chuyển biến như vũ bão của môi trường báo chí buộc chúng ta phải thay đổi cách tác nghiệp, trình bày tác phẩm báo chí nhưng trên hết với người cầm bút phải xuất phát từ lòng mến yêu công lý và xây dựng niềm tin công lý cho mỗi người.