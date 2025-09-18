Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập báo Pháp Luật TP.HCM 18/09/2025 07:31

(PLO)- Ngày 17-9, Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM và đội ngũ của báo qua các thời kỳ, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển của báo trong thời gian tới.

Ngày 17-9, tại TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập báo (17-9-1990 - 17-9-2025).

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tại buổi lễ kỷ niệm thành lập 35 năm báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía các cơ quan trung ương có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an; Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải Quân; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam;

Các đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ 3 Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng, Trưởng cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại TP. HCM; Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trò chuyện, thăm hỏi bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng chúc mừng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội chúc mừng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Với thế mạnh là một tờ báo chính trị – pháp lý, báo đã không ngừng vươn lên và hiện nay đang trở thành một trong những tờ báo có sức ảnh hưởng rộng khắp cả nước. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về phía lãnh đạo TP.HCM, buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; Võ Huy Hoàng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM;...

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (đứng giữa), trò chuyện cùng nhà báo Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái) và Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM (đứng giữa) và ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng nhà báo Lê Minh Cường, Tổng Thư ký Toà soạn báo Pháp Luật TP.HCM (bìa phải); nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Kinh tế - Đô thị báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái). Ảnh: THUẬN VĂN

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM tham quan triển lãm các hoạt động của báo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (bìa phải); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (đứng giữa) cùng Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển (bìa trái) tham quan triển lãm tại sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập báo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Lê Minh Cường, Tổng Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM đang giới thiệu hành trình phát triển của báo trong thời gian qua với ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (bìa phải). Ảnh: NGUYỆT NHI

Từ phải sang: Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM cùng ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM tham quan triển lãm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (đứng giữa) chúc mừng các lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM. Theo ông, những Chương trình sau mặt báo như "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đồng hành cùng Chính phủ trong tháo gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam cũng tạo ra điểm nhấn ấn tượng…"Ngoài ra thông qua những câu chuyện pháp lý sinh động từ thực tiễn, báo đã giới thiệu những cách làm hiệu quả, nhân văn của các lực lượng chức năng của thành phố, góp phần phần vun đắp lối sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh một TP hiện đại, năng động, nghĩa tình. Tất cả đã cho thấy một Pháp Luật TP.HCM có đường nét và bản sắc" - ông Dương Anh Đức đánh giá. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cùng Bác sĩ Hồ Hải Trường Giang,

Nhiều luật sư, đại diện Sở Tư pháp đến tham dự lễ kỷ niệm 35 năm của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Đinh Đức Thọ đọc thư chúc mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM của Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn. Thư viết: "...Cùng với hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, báo Pháp Luật TP.HCM luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phương châm “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; tích cực tham gia phản biện chính sách, phát hiện từ thực tiễn những vấn đề đặt ra trong lập pháp, hành pháp, tư pháp; lan tỏa ý nghĩa về những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc....Ảnh: THUẬN VĂN

Thư chúc mừng 35 năm thành lập báo Pháp Luật TP.HCM của Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM. Ông chia sẻ rằng trước những đòi hỏi của thực tiễn, nhu cầu thông tin của bạn đọc và sự thay đổi vũ bão về công nghệ, báo Pháp Luật TP.HCM đã tập trung chuyển đổi số để trở thành một cơ quan báo chí hiện đại, đa phương tiện và đa nền tảng, nhằm phục vụ bạn đọc, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn. "Trong suốt 35 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM luôn nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo quý báu từ lãnh đạo các cấp, sự tin yêu của bạn đọc và doanh nghiệp – nguồn động lực giúp báo vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế hiện nay. Để đáp lại niềm tin đó, tập thể Báo cam kết tiếp tục nỗ lực, đóng góp vào xây dựng chính sách, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy mạnh phản biện, hiến kế vì lợi ích chung"- Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cam kết. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. "Những gì báo Pháp Luật TP.HCM làm được trong thời gian qua, tôi thực sự đánh giá rất cao. Dù tên gọi tờ báo mang tính địa phương nhưng có sức lan tỏa trên toàn quốc và được coi là tờ báo lớn trên cả nước, luôn là một trong những tờ báo được các cơ quan chính quyền, Hội Nhà báo mời đến để nắm bắt thông tin; bởi thông tin từ báo sẽ được lan tỏa trong công chúng...Tôi tin tưởng rằng với những cách làm hiệu quả, với sự quyết liệt của lãnh đạo, sự năng nổ của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động, báo sẽ có bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới. Với sứ mệnh của mình, luôn coi "cảm xúc công lý" là nền tảng phát triển của báo trong thời gian tới" - ông Lê Quốc Minh chia sẻ. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Theo ông, lãnh đạo TP.HCM luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM – một trong những tờ báo chính trị - pháp lý uy tín hàng đầu không chỉ ở phạm vi TP mà của cả nước. "Tôi kỳ vọng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đồng hành xuyên suốt, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển trong nhân dân vừa nhanh chóng nắm bắt các bất cập, khó khăn, kịp thời hiến kế, góp phần cùng chính quyền hoạch định và điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn, đúng hướng và hiệu quả" - ông Dương Anh Đức gửi gắm đội ngũ báo ở tuổi mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM trao cờ thi đua của UBND TP.HCM đến báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh", cho ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và các cá nhân khác như hình ảnh tiếp theo. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Trần Thanh Hoa, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Ngô Thái Bình, Trưởng Ban Pháp Luật báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Bùi Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Thời sự - Chính trị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tặng hoa và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh" cho ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (giữa); ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM; bà Trần Thanh Hoa, Phó Tổng Thư ký Toà soạn; ông Ngô Thái Bình (bìa trái), Trưởng Ban Pháp luật và ông Bùi Thanh Tâm, Phó Trưởng ban Thời sự - Chính trị, báo Pháp Luật TP.HCM.

Các khối doanh nghiệp chúc mừng tuổi mới của báo Pháp Luật TP.HCM. Trong suốt 35 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM luôn nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo quý báu từ lãnh đạo các cấp, sự tin yêu của bạn đọc và doanh nghiệp – nguồn động lực giúp báo vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế hiện nay. Báo cam kết tiếp tục nỗ lực, đóng góp vào xây dựng chính sách, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy mạnh phản biện, hiến kế vì lợi ích chung. Báo mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của lãnh đạo, chính quyền, bạn đọc và doanh nghiệp, để luôn xứng đáng là “trợ thủ đắc lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Ảnh: THUẬN VĂN

Tiến sĩ, Luật sư Phan Đăng Thanh và Luật sư Trương Thị Hòa cùng trò chuyện ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh Toà Hình sự TAND Tối cao (đứng giữa), ôn lại những câu chuyện đã từng cộng tác, làm việc với báo trong thời gian qua. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thượng tá Lê Quang Ký - Phó Chi đội trưởng, Chi đội kiểm ngư số 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chúc mừng nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhà báo Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đọc số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM (17-9-1990 - 17-9-2025). Ảnh: NGUYỆT NHI

Hoa hậu Phương Khánh, đại sứ chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" chia sẻ cùng Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước rằng cô rất vinh dự được đồng hành cùng chương trình mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của báo và mong báo có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng. Ảnh: THUẬN VĂN

TS.LS Phan Trung Hoài (trái), Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, người đã từng làm việc tại Tuần báo Pháp Luật TP.HCM từ năm 1990 đến 1995 nhắc nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu của báo với ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhà báo Lê Quốc Minh (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn công tác Hoàng Sa, Trường Sa vào tháng 5-2025. Những năm trước, Báo Pháp Luật TP.HCM đã cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính vận động kinh phí xây dựng hai ngôi trường tiểu học ở Trường Sa. ẢNH: NGUYỆT NHI