Ông Nguyễn Văn Lợi: Pháp Luật TP.HCM đóng góp quan trọng vào phát triển của TP và cả nước 17/09/2025 17:15

(PLO)- Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi ghi nhận trong hành trình 35 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã đóng góp xứng đáng, quan trọng vào sự phát triển của TP.HCM, miền Đông Nam Bộ và cả nước.

Chiều 17-9, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo.

Đi cùng đoàn có bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Pháp Luật TP.HCM là kênh tham vấn quan trọng của lãnh đạo các địa phương

Trong không khí thân tình, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, gửi lời chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 35 năm thành lập.

Ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là cơ quan ngôn luận ghi dấu ấn ở khu vực miền Đông Nam Bộ mà còn trên khắp cả nước.

“35 năm qua, báo đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP.HCM, miền Đông Nam Bộ và cả nước. Đó không chỉ là sự đóng góp vào thể chế, mà báo còn trở thành cầu nối giữa Đảng và người dân, có nhiều hoạt động gắn bó với người dân, tạo dựng và tiếp thêm niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước” - ông Nguyễn Văn Lợi nói và đánh giá việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, TP.HCM đến với người dân của báo đã đóng góp lớn vào sự phát triển của TP và cả nước.

Ông Nguyễn Văn Lợi chào ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh Toà Hình sự, TAND tối cao. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng nhắc lại những đóng góp của báo Pháp Luật TP.HCM ở khu vực tỉnh Bình Phước, Bình Dương (cũ). Cá nhân ông đã có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo báo trên mặt trận thông tin.

Báo đã đóng vai trò là kênh tham vấn quan trọng của lãnh đạo các địa phương, phản ánh đa chiều, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

“Như ngày trước ở tỉnh Bình Phước, qua kênh thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt ý kiến góp ý, phản ánh của người dân để nhanh chóng vào cuộc giải quyết” - ông Lợi chia sẻ.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chúc báo Pháp Luật TP.HCM ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của báo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thông tin về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đặt hàng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhiều tuyến thông tin để phản biện, đóng góp xây dựng thể chế đất nước. Đặc biệt, tích cực đóng góp để Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và triển khai Nghị quyết này trong bối cảnh mới.

Đoàn ĐBQH TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Góp ý vào quá trình ban hành quyết sách

Gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Văn Lợi và Đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, khẳng định trong suốt chặng đường vừa qua, báo luôn kiên định với tôn chỉ, mục đích, nỗ lực tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật để chính quyền và người dân cùng hiểu đúng, thực thi đúng. Bên cạnh đó, báo còn tích cực phản biện các chủ trương, chính sách, góp phần đưa chính sách đến gần hơn với thực tiễn đời sống.

Ông Mai Ngọc Phước cho biết thông qua các bài viết phản biện, báo không chỉ góp ý, hiến kế mà còn đề xuất nhiều giải pháp nhằm đồng hành cùng chính quyền tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hiệu quả quản trị.

“Chúng tôi rất xúc động khi nhiều ĐBQH từng chia sẻ những bài viết trên báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành chất liệu tham khảo cho các nội dung chất vấn tại nghị trường” – ông Phước bày tỏ.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn ĐBQH TP.HCM, lãnh đạo TP, cùng các cấp, các ngành đã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để báo phát triển. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Mai Ngọc Phước cũng nhấn mạnh, báo Pháp Luật TP.HCM luôn kiên quyết phản bác những luận điệu sai trái, thông tin xấu độc từ các thế lực thù địch; đồng thời triển khai nhiều chương trình xã hội thiết thực, nổi bật là chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và các hoạt động tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân.

Đặc biệt, báo luôn là người bạn đồng hành tin cậy trong quá trình QH thảo luận, ban hành các quyết sách quan trọng, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM.

Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước cho biết thời gian tới, báo sẽ đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, phát triển báo điện tử, thích ứng với thói quen đọc tin trên mạng xã hội của bạn đọc hiện nay. “Hiện nay, các kênh thông tin chính thống của báo trên mạng xã hội đang thu hút hàng chục triệu lượt theo dõi – cho thấy báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những cơ quan báo chí có ảnh hưởng lớn trong lòng bạn đọc” – ông Phước chia sẻ.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn ĐBQH TP.HCM, lãnh đạo TP, cùng các cấp, các ngành đã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để báo phát triển.

Báo Pháp Luật TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển của TP.HCM và đất nước.