Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM: Báo Pháp Luật TP.HCM gắn kết chính quyền với người dân bằng trách nhiệm và công lý 17/09/2025 14:20

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM và sở, ngành kỳ vọng báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, uy tín nghề nghiệp và bản sắc riêng của một cơ quan báo chí chính luận uy tín, giàu chất lượng chuyên môn, luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và tính chính thống trong dòng chảy thông tin.

Nhân dịp báo Pháp Luật TP.HCM kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (17-9-1990 - 17-9-2025), Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng có những chia sẻ, đánh giá và kỳ vọng về sự phát triển của Báo.

.....

Ông NGUYỄN VĂN THỌ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM:

Báo Pháp Luật TP.HCM gắn kết chính quyền với người dân bằng trách nhiệm và công lý

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM (17-9-1990 – 17-9-2025), thay mặt lãnh đạo UBND TP.HCM, tôi trân trọng gửi đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người làm báo Pháp Luật TP.HCM lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân chân thành và sự kỳ vọng sâu sắc.

35 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh chính trị, uy tín nghề nghiệp và bản sắc riêng của một cơ quan báo chí chính luận mang tên TP. Với tôi, Pháp Luật TP.HCM là một trong những tờ báo uy tín, giàu chất lượng chuyên môn, luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và tính chính thống trong dòng chảy thông tin.

Theo dõi hoạt động của báo nhiều năm qua, tôi đánh giá cao vai trò kênh truyền thông quan trọng trong việc truyền tải kịp thời, chính xác và sắc bén các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và TP.HCM. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền đô thị và các vấn đề trọng tâm khác mà TP đang quyết liệt triển khai.

Ông NGUYỄN VĂN THỌ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM

Điểm tôi trân trọng ở Pháp Luật TP.HCM không chỉ là đưa tin, phản ánh sự kiện, mà còn thể hiện rõ tính phản biện xã hội có trách nhiệm. Báo đã chủ động phát hiện những bất cập, đưa ra góc nhìn sâu sắc và kiến nghị nhiều giải pháp sát với thực tiễn. Qua đó, góp phần giúp chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh chính sách, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh nội dung, tôi đánh giá cao sự đổi mới không ngừng về hình thức thể hiện và công nghệ truyền thông của báo. Trong bối cảnh TP.HCM đang tiên phong triển khai “bộ tứ nghị quyết” 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị, tiến tới xây dựng một siêu đô thị tầm quốc tế, báo chí nói chung và Pháp Luật TP.HCM nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo TP kỳ vọng báo tiếp tục phát huy lợi thế chuyên môn, am hiểu sâu sắc pháp luật và nhạy bén chính trị - xã hội để góp phần đưa các nghị quyết trọng điểm đi vào cuộc sống, đến gần người dân và doanh nghiệp.

Tôi cũng kỳ vọng báo tiếp tục phát triển mạnh mẽ các sản phẩm báo chí điều tra, dữ liệu, phân tích chuyên sâu; ứng dụng công nghệ số để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh chống lại tin giả, sai lệch - điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Với truyền thống vững vàng, bản lĩnh chính trị rõ ràng, sắc sảo trong ngôn ngữ và trách nhiệm trong thông tin, tôi tin tưởng rằng Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những tờ báo chính luận hàng đầu của TP - đồng hành cùng chính quyền trong việc hoàn thiện thể chế, phát triển bền vững, giữ vững kỷ cương và xây dựng niềm tin xã hội.

................

Ông DƯƠNG ANH ĐỨC, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM:

Xây dựng hệ sinh thái thông tin để bảo vệ cái đúng, vì sự phát triển chung của TP.HCM

Cùng với báo chí TP, báo Pháp Luật TP.HCM đã làm tốt vai trò cầu nối, đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách, quy định của Đảng bộ, chính quyền TP đến với người dân, doanh nghiệp một cách gần gũi nhất.

Báo cũng đưa tiếng nói của người dân, giới chuyên gia, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên đến với Đảng bộ và chính quyền TP nhanh chóng, để TP hoàn thiện chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả việc thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nhất các chủ trương, quyết sách đó.

Báo còn làm tốt vai trò tư vấn pháp lý cho người dân và doanh nghiệp. Qua các phản ánh của báo, nhiều trường hợp gặp vướng mắc pháp lý đã được các cơ quan ghi nhận, giải quyết kịp thời. Từ đó, góp phần vào quá trình xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật. Khi tinh thần thượng tôn pháp luật được nâng cao, sẽ dần tạo ra những giá trị, động lực lớn cho toàn xã hội ngày càng nề nếp, văn minh hơn.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (thứ hai từ trái qua), cùng đoàn đại biểu thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6. Ảnh: QUỐC VŨ

Báo Pháp Luật TP.HCM là cơ quan báo chí có chuyên môn sắc bén trong lĩnh vực pháp luật, luôn có những đóng góp sát sườn và chất lượng trong việc góp ý sửa đổi pháp luật và hoàn thiện thể chế. Báo cũng đã có những đề xuất xác đáng cho TP trong thời gian qua và tôi mong báo sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa nhiệm vụ này trong tương lai. Cùng với đó, tờ báo cũng cần góp sức cùng chính quyền TP xây dựng một xã hội văn minh, hành xử đúng pháp luật, tôn trọng và bảo vệ cái đúng, đấu tranh phản biện, phản bác cái sai, bảo vệ công lý.

Thời gian tới, báo cần mạnh dạn phản ánh những điểm nghẽn, vướng mắc còn tồn tại trên tinh thần vì sự phát triển của TP; kịp thời tạo các diễn đàn để góp ý xác đáng, có trọng tâm trọng điểm, đúng vấn đề cho TP.HCM.

Trong thời đại số, báo chính thống nói chung và báo Pháp Luật TP.HCM cần giữ được giá trị cốt lõi của mình, thông tin nhanh, chính xác, có chiều sâu, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, có tính hiến kế cho TP.HCM.

Báo cũng cần tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ khai thác tối đa lợi thế của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, AI, chú trọng xây dựng nguồn lực con người. Báo Pháp Luật TP.HCM cùng với các báo bạn cần có giải pháp để cùng nhau xây dựng hệ sinh thái thông tin trong lĩnh vực báo chí; nhất là với các vấn đề nóng được dư luận quan tâm, chiếm lĩnh trên mạng xã hội. Từ đó, giúp TP định hướng về mặt thông tin, bảo vệ đường hướng phát triển đúng đắn của TP.HCM.

Nhân dịp 35 năm ngày thành lập báo, tôi chúc báo Pháp Luật TP.HCM ngày càng phát triển, không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu quả; toàn đội ngũ tiếp tục giữ sức chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà TP giao cho báo trên mặt trận thông tin, nhất là trong thời điểm không gian TP đã rộng lớn hơn và luôn là địa chỉ đáng tin cậy của bạn đọc.

.....................

Ông LÂM ĐÌNH THẮNG, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM:

Đồng hành kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tôi có dịp theo dõi báo Pháp Luật TP.HCM từ lâu và luôn dành tình cảm trân quý đối với đội ngũ làm báo của tờ báo này - những người làm nghề với tinh thần trách nhiệm, tử tế, sáng tạo và đầy năng lượng đổi mới.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Nhìn lại hành trình 35 năm, báo Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vai trò là một tờ báo chính luận mạnh, có bản sắc rõ nét, tư duy phản biện sâu sắc, luôn kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Không chỉ là tiếng nói pháp luật giàu chiều sâu, báo còn là cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân, giữa chính sách và thực tiễn đời sống. Tôi đặc biệt đánh giá cao vai trò của báo trong công tác truyền thông chủ trương, chính sách của TP.HCM và Trung ương, nhất là trong những lĩnh vực mới, khó như cải cách thể chế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đã đạt những kết quả tích cực. Báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ bám sát tiến độ triển khai, mà còn có nhiều tuyến bài chất lượng, kịp thời tuyên truyền Nghị quyết một cách gần gũi, dễ hiểu, phản ánh thực tiễn sinh động, gợi mở hướng đi mới cho chính sách.

Từ việc phát hiện những điểm nghẽn, phân tích sâu các vấn đề đến đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo đã góp phần quan trọng vào việc lan tỏa nhận thức, củng cố niềm tin và thúc đẩy hiệu quả quản trị công.

Với tư cách là người làm chuyên môn, tôi ghi nhận sự nghiêm túc, đầu tư bài bản của báo trong các chủ đề khó như trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo… Những bài viết về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực công nghệ, chính sách giữ chân nhân tài… không chỉ lan tỏa thông tin mà còn thổi bùng khát vọng kiến tạo trong cộng đồng.

Thời gian tới, TP.HCM xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là ba trụ cột phát triển quan trọng. Tôi kỳ vọng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của Sở Khoa học và Công nghệ trong hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 57, góp phần đưa đất nước phát triển thịnh vượng, phồn vinh, vươn tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Tôi cũng mong báo sẽ luôn giữ vững bản sắc riêng: chính luận nhưng không khô cứng, phản biện mà vẫn mang tính xây dựng, gần dân nhưng không xuề xòa. Một tờ báo như vậy chính là “nền tảng mềm” quan trọng để lan tỏa thông điệp đổi mới, kết nối trí tuệ và thắp lên khát vọng vươn lên của Thành phố. Báo chí không chỉ đồng hành, mà chính là một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ấy.