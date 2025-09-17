Phó Chánh án TAND Tối cao Dương Văn Thăng: Pháp Luật TP.HCM - một trong những cơ quan báo chí đáng tin cậy 17/09/2025 12:13

(PLO)- Pháp Luật TP.HCM là một trong những cơ quan báo chí có nhiều đóng góp hiệu quả vào công cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và sẽ tiếp tục là diễn đàn pháp lý tin cậy cho bạn đọc, người dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp báo Pháp Luật TP.HCM kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (17-9-1990 - 17-9-2025), Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao và đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp Luật và Tư pháp của Quốc hội, đã có những nhìn nhận, đánh giá về sự đóng góp tích cực của báo vào sự phát triển chung của xã hội, nhất là những đóng góp của báo trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và chung tay xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, xây dựng niềm tin công lý cho người dân.

*****

Trung tướng DƯƠNG VĂN THĂNG, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao:

Báo Pháp Luật TP.HCM - một trong các cơ quan báo chí đáng tin cậy

Nếu so tầm vóc và những đóng góp của báo Pháp Luật TP.HCM hiện nay với Bản tin Tư pháp TP.HCM từ những năm 1990 thì rõ ràng nỗ lực của các thế hệ báo Pháp Luật TP.HCM là rất lớn, rất có giá trị. Dưới góc nhìn của tôi, báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những cơ quan báo chí có nhiều đóng góp hiệu quả vào công cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân và thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Trong lĩnh vực tư pháp, báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những cơ quan báo chí có gắn bó sâu sắc, mật thiết không chỉ qua các sản phẩm báo chí, mà còn thông qua mối liên hệ đáng tin cậy giữa đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo và các cơ quan, cán bộ, công chức ngành tư pháp.

Trung tướng DƯƠNG VĂN THĂNG, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao.

Không chỉ vậy, những bài phân tích, những phóng sự chuyên sâu của báo Pháp Luật TP.HCM về công tác cải cách tư pháp, về nỗ lực của tòa án, trong đó có công tác bảo vệ kỷ cương, pháp luật ngay trong chính lực lượng vũ trang đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vai trò của tư pháp nói chung, tư pháp quân sự nói riêng.

Năm 2025, Tòa án Quân sự Trung ương cũng tự hào kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (13-9-1945 – 13-9-2025). 80 năm qua, Tòa án Quân sự đã luôn kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”. Chúng tôi tự hào đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng vũ trang và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. Những kết quả quan trọng này có sự đóng góp không nhỏ từ các cơ quan báo chí, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM, một trong những cơ quan báo chí đáng tin cậy.

Nhân dịp này, thay mặt TAND Tối cao và Tòa án Quân sự Trung ương, tôi ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo Pháp Luật TP.HCM.

Trong giai đoạn tới, tôi tin rằng báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 35 năm, góp phần cùng hệ thống tòa án thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đất nước về một Nhà nước pháp quyền XHCN, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

................

Ông ĐỖ ĐỨC HIỂN, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội:

Góp phần vào quá trình xây dựng, nâng cao chất lượng thể chế

Trong suốt hành trình phát triển, Báo Pháp luật TP.HCM luôn bám sát và có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của TP mang tên Bác, với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, công cuộc đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp.

ĐBQH Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp Luật và Tư pháp của Quốc hội.

Là tờ báo chuyên ngành về pháp luật, Báo đã thực hiện tốt chức năng truyền thông chính sách, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, thời gian qua, Báo bám sát chủ trương của Đảng, các quy định mới của Hiến pháp, các luật, nghị quyết có liên quan sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; tích cực vào cuộc cùng TP.HCM trong quá trình sắp xếp, sáp nhập này.

Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài viết, tuyến thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời từ thực tiễn triển khai, tạo được kênh kết nối, khơi gợi các ý tưởng, giải pháp cho những vấn đề đã và đang đặt ra. Qua đó, góp phần vào quá trình triển khai cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy tại TP.HCM được thông suốt, hiệu quả, gắn kết với việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP sau sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết 98.

Thông qua các bài phỏng vấn, những buổi đối thoại về chính sách pháp luật, Báo đã cung cấp nhiều thông tin, ý kiến góp ý từ những góc nhìn khác nhau, trong đó có những ý kiến phản biện trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nhờ đó, Báo ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò là một trong những nguồn cung cấp chất liệu từ cuộc sống đến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trong quá trình xây dựng thể chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác này, tăng cường năng lực phản ứng chính sách.

Báo đã triển khai mạnh mẽ, đi vào chiều sâu Chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển với nhiều kết quả tích cực, một mặt góp phần thực hiện giải pháp nhằm gỡ thẻ vàng IUU theo Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ, mặt khác nâng cao hiểu biết về pháp luật, đồng thời khích lệ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển và gìn giữ chủ quyền biển đảo. Báo còn tổ chức nhiều chương trình, sự kiện và hoạt động xã hội có ý nghĩa, góp phần lan tỏa tích cực những giá trị tốt đẹp, nhân ái trong xã hội.

Với kinh nghiệm đã đúc kết trong chặng đường 35 năm qua, tôi tin tưởng Pháp luật TP.HCM sẽ tiếp tục vững bước, trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho bạn đọc, người dân và doanh nghiệp. Và trong hành trình ấy, Báo cũng sẽ ngày càng tích lũy, làm giàu thêm tài sản lớn - là tình cảm, sự tin yêu của bạn đọc, nhất là của những người làm công tác pháp luật, tư pháp của TP.HCM và trên cả nước.