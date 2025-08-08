Ông Nguyễn Thanh Nghị: Nhân dân TP.HCM đặt trọn niềm tin vào Đoàn ĐBQH TP 08/08/2025 14:28

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM đặt trọn niềm tin vào Đoàn ĐBQH TP với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày 8-8, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy - Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TP.HCM.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, nghĩa tình của chương trình họp mặt, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM và ĐBQH các khoá đã ôn lại hành trình 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM và ĐBQH các khoá dự chương trình họp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Tiếp tục là đầu mối kiến tạo thể chế

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trân trọng ghi nhận sự đóng góp của ĐBQH các khoá.

Ông nhìn nhận dù ở các ngành nghề, lĩnh vực, dân tộc, tôn giáo, giới tính hay độ tuổi khác nhau, các ĐBQH đều mang tinh thần yêu nước cháy bỏng, dấn thân không ngừng nghỉ, nêu cao tinh thần phụng sự, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì lợi ích của Nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, phát biểu tại chương trình họp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, trong thành quả 80 năm Quốc hội Việt Nam cũng có sự đóng góp rất đáng trân trọng và tự hào của Đoàn ĐBQH TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, mà nay là Đoàn ĐBQH TP.HCM mới.

“Bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi mong Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần, trách nhiệm và uy tín của Đoàn, là đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin, hỗ trợ, tạo điều kiện cho TP đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững của đất nước” - ông gửi gắm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông đề nghị Đoàn ĐBQH TP tập trung thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết 98 và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, tiếp tục phát triển khoa học – công nghệ, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và tạo lập không gian phát triển mới của TP. Tập trung xây dựng chính sách chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa và con người.

Cùng với đó, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Đoàn ĐBQH TP tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động. Chuyên nghiệp hóa đội ngũ đại biểu, tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, bồi dưỡng kỹ năng lập pháp, giám sát và truyền thông.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM đặt trọn niềm tin vào Đoàn ĐBQH TP với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hạnh phúc Nhân dân” - ông nói.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho các ĐBQH TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Dấn thân, phụng sự để hoàn thành sứ mệnh

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, tri ân và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH ba tỉnh, cũng như từng đại biểu Quốc hội các thế hệ.

Ông đánh giá Đoàn ĐBQH khoá XV TP.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một Đoàn ĐBQH có số lượng ĐBQH lớn, có nhiều đóng góp, chủ động, tích cực, sáng tạo vào hoạt động của Quốc hội và quá trình phát triển của TP.HCM.

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại chương trình họp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Đặc biệt, với sự đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH TP, từ sáng kiến, đề xuất của cấp ủy và chính quyền TP.HCM, Quốc hội đã thông qua hai Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM là Nghị quyết 54 và Nghị quyết 98.

Ông Nguyễn Khắc Định thông tin từ ngày 1-7 sau khi TP.HCM sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, Đoàn ĐBQH TP.HCM mới có 44 ĐBQH, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào, cử tri TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM trao bằng khen, tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khoá XV TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông, bối cảnh mới này đòi hỏi ĐBQH TP phải nỗ lực hơn nữa trong trau dồi các kỹ năng hoạt động, tư duy, tri thức, kinh nghiệm cùng với tinh thần dấn thân, phụng sự để hoàn thành sứ mệnh mà cử tri và Nhân dân đã gửi gắm, kỳ vọng.

“Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn đồng hành cùng TP, quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, phù hợp với tầm vóc phát triển của TP” - ông Nguyễn Khắc Định nói.

Lãnh đạo Quốc hội đề nghị Đoàn ĐBQH TP tiếp tục tập trung trí tuệ, tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến sâu sắc, thiết thực tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đặng Minh Thông trao bằng khen cho đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đáng chú ý, ông yêu cầu Đoàn ĐBQH TP nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền TP để báo cáo Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù của TP theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội trong bối cảnh, yêu cầu và không gian phát triển mới.

“Quốc hội luôn ghi nhớ và trân trọng tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước, luôn trân trọng và biết ơn những đóng góp không ngừng nghỉ của ĐBQH các khóa của Đoàn ĐBQH TP.HCM” - ông Định nói và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia góp ý của các ĐBQH TP.HCM trong thời gian tới.