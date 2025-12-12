Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam 12/12/2025 17:59

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì buổi gặp mặt thường niên giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của các đại biện, đại diện, tùy viên báo chí, cán bộ phụ trách truyền thông, văn hóa của các cơ quan đại diện ngoại giao các nước và tổ chức quốc tế, cùng đông đảo phóng viên, trợ lý báo chí đang làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: BNG

Đây là dịp để nhìn lại công tác phối hợp trong năm qua, đồng thời trao đổi các kỳ vọng cho năm mới nhằm tiếp tục thắt chặt sự gắn kết và hợp tác lâu dài.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam với nhiều dấu ấn lịch sử và các bước đột phá chiến lược.

Việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử, mà còn thể hiện hình ảnh một Việt Nam hòa bình, năng động, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo Bộ Ngoại giao, tăng trưởng GDP của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao trong khu vực Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại đạt mức kỷ lục và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, phản ánh sức sống của nền kinh tế và niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường phát triển của Việt Nam.

Hoạt động đối ngoại năm 2025 diễn ra sôi nổi. Việt Nam duy trì quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và nâng cấp quan hệ với 17 nước, đưa tổng số đối tác ở cấp Đối tác toàn diện trở lên lên 42.

Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao; đồng thời tổ chức thành công nhiều sự kiện đa phương, trong đó có Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng – Công ước Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 và Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh những kết quả đạt được luôn có sự đồng hành và hỗ trợ quan trọng từ bạn bè quốc tế, trong đó có các cơ quan đại diện ngoại giao, phóng viên và trợ lý báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Lực lượng này góp phần lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam thân thiện, năng động và khách quan tới cộng đồng quốc tế.

Cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của các phóng viên nước ngoài, Thứ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ luôn lắng nghe, cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các cơ quan đại diện ngoại giao, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam. Ảnh: BNG

Việc ban hành quy định mới chính thức miễn yêu cầu giấy phép lao động cho các phóng viên thường trú nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 219/2025) và hỗ trợ đẩy nhanh việc cấp phép thành lập và mở lại một số văn phòng báo chí thường trú thể hiện sự trân trọng và cam kết của Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện với cộng đồng truyền thông quốc tế.

Hướng tới năm 2026, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng khác, Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan ngoại giao và báo chí quốc tế.

Bộ Ngoại giao kỳ vọng thông tin về một Việt Nam phát triển năng động, hòa bình và thân thiện sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Lấy hình ảnh con Ngựa theo văn hóa phương Đông tượng trưng cho năng lượng, tốc độ và sức bền và cũng phản ánh tinh thần, bầu không khí tại Việt Nam hiện nay, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu, khách mời đã cùng trao gửi những lời chúc mừng và hy vọng về một năm Bính Ngọ 2026 tràn đầy năng lượng, hoà bình, thịnh vượng đối với mỗi quốc gia và toàn thế giới.