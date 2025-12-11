Báo chí phải dẫn dắt, không phải đuổi theo mạng xã hội 11/12/2025 22:13

(PLO)- Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tất cả cơ quan báo chí phải sáng tạo, đổi mới thật nhanh, đầu tư nghiêm túc cho công nghệ truyền thông. Đại hội XIV phải là "kỳ đại hội của truyền thông số." Báo chí phải tạo ra sản phẩm khác biệt, hấp dẫn, lan tỏa cao.

Chiều 11-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc.

Báo chí đã tạo được khí thế chính trị tích cực, rộng khắp

Điểm lại những việc báo chí đã làm được, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Ương cũng lưu ý, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng còn bộc lộ những hạn chế và nhiều thách thức.

Nổi lên là có thời điểm, có cơ quan còn nặng về phản ánh, trông chờ, chạy theo sự kiện.

Thông tin hoạt động chưa có nhiều lay động, cảm xúc; chưa kể được nhiều câu chuyện hay, xúc động về người thật, việc thật, về các tấm gương điển hình, tiên tiến, mô hình hay. Do đó, hiệu quả khích lệ, động viên, tạo khí thế trong thi đua lao động, học tập và sản xuất chưa cao.

Nội dung thông tin về công tác triển khai nghị quyết, chương trình hành động còn khô cứng, thiếu hấp dẫn, khó nắm bắt, khó thực hiện.

Thông tin về những chủ trương, quan điểm mới có thời điểm, có cơ quan còn nặng về hàn lâm, lý luận, ít thực tiễn và hành động, khó lan tỏa. Bên cạnh đó, còn ít những phản ánh thực tiễn từ cơ sở, tính giám sát, phản biện chính sách chưa cao.

Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. TTXVN.

Công tác đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhất là về những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, về công tác nhân sự, cán bộ trên báo chí còn lúng túng, chưa kịp thời, thiếu thuyết phục.

Tin giả, tin sai sự thật, tin do AI tạo ra nhằm xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tuy không nhiều nhưng lại được phát tán mạnh trên không gian mạng. Trong khi đó, việc tham gia đấu tranh, phản bác, định hướng tư tưởng của báo chí còn hạn chế.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, từ nay đến trước Đại hội XIV của Đảng, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm.

Điều này nhằm tạo dòng sự kiện, tạo từ khóa xu hướng trên trang nhất báo điện tử; xây dựng các chương trình, phóng sự, sự kiện, tọa đàm... chất lượng, có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng.

Qua đó thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội; khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông mới để đưa thông tin về Đại hội XIV của Đảng đến với đông đảo công chúng, độc giả, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng – giai đoạn tuyên truyền cao điểm nhất, các cơ quan báo chí tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực để làm chủ trận địa thông tin, dành tối đa dung lượng, thời lượng tuyên truyền.

Mục tiêu là bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền đạt chất lượng tốt nhất; tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Các cơ quan báo chí chính trị chủ lực như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân... cần phát huy vị trí, uy tín và ưu thế của các loại hình báo chí.

Các cơ quan đa dạng hình thức, cách thức tuyên truyền để tăng cường thu hút sự quan tâm của người dân và xã hội. Cần nghiên cứu, tận dụng các mô hình, cách thức truyền thông mới, sáng tạo để tăng tính định hướng, dẫn dắt và lan tỏa.

Ghi nhận nỗ lực vượt bậc, tinh thần chiến đấu rất cao và những đóng góp rất quan trọng của đội ngũ báo chí trong tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chỉ rõ: Báo chí đã tạo được khí thế chính trị tích cực, rộng khắp, đúng định hướng.

Báo chí cũng làm tăng niềm tin của Nhân dân vào Đảng

Thông tin kịp thời, chính xác, làm nổi bật tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới trong đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều cơ quan đã vào cuộc sớm, đồng bộ, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Báo chí cũng góp phần quan trọng định hình nhận thức xã hội, làm tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Người dân nhìn thấy trách nhiệm, trí tuệ, sự dân chủ, công phu trong công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự. Họ nhìn thấy sự cầu thị và quyết tâm phát triển của các cấp ủy. Báo chí đã đấu tranh kiên quyết với các thông tin sai trái, xấu độc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu: Báo chí phải dẫn dắt, không phải đuổi theo mạng xã hội. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh không gian mạng phức tạp, báo chí giữ vai trò "kiềng ba chân": kiểm chứng - làm sáng tỏ - định hướng dư luận, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng.

Yêu cầu báo chí phải tự khắc phục những hạn chế trong việc tuyên truyền, “không được phép lặp lại trong giai đoạn nước rút,” Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ: Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc lớn đưa đất nước hướng tới mục tiêu 2030, 2045.

Do vậy, báo chí phải tập trung tuyên truyền làm bật lên được tầm nhìn của Đảng - thành tựu của đất nước - khát vọng dân tộc - quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải thắp lên niềm tin, truyền đi khí thế, lan tỏa năng lượng tích cực.

Nội dung tuyên truyền phải giúp nhân dân hiểu rõ nhân sự được chuẩn bị bài bản, đúng quy định.

Người được giới thiệu thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín. Không để các thế lực thù địch xuyên tạc, bóp méo, gieo nghi ngờ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung Ương nhấn mạnh đây là tuyến “đấu tranh trọng điểm,” báo chí phải tiên phong đi đầu.

Báo chí cũng phải nắm tình hình thật nhanh; dự báo thật chính xác; xử lý khủng hoảng thông tin thật kịp thời; phát hiện sớm luận điệu xuyên tạc; kiên quyết phản bác bằng lý lẽ sắc bén, chứng cứ thuyết phục. Báo chí phải dẫn dắt, không phải đuổi theo mạng xã hội.

Nhấn mạnh thời điểm chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng là “thời điểm thử lửa” của bản lĩnh báo chí Cách mạng Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí chuyển ngay sang trạng thái truyền thông cao điểm, không được chậm trễ. Tất cả cơ quan báo chí phải mở chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất, tăng chất lượng, tăng tốc toàn diện.

Mọi nội dung phải tuyệt đối đúng định hướng của Đảng, không sai sót. Giữ vững nguyên tắc chính xác - thống nhất - chuẩn mực - thuyết phục. Không được để sai sót dù nhỏ nhất trong thời điểm nhạy cảm này.

Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, biến báo chí trở thành dòng thông tin dẫn dắt. Không chờ đợi, không đối phó, không né tránh. Phải tấn công, phản bác, giải thích, thuyết phục.

Tất cả cơ quan báo chí phải sáng tạo, đổi mới thật nhanh, đầu tư thật nghiêm túc cho công nghệ truyền thông. Đại hội XIV phải là "kỳ đại hội của truyền thông số." Báo chí phải tạo ra sản phẩm khác biệt, hấp dẫn, lan tỏa cao.

Mỗi nhà báo phải thắp sáng ngọn lửa trách nhiệm, bản lĩnh và danh dự. Đây là lúc đội ngũ báo chí thể hiện rõ nhất phẩm chất của báo chí cách mạng Việt Nam.