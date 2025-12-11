Báo chí không được miêu tả tỉ mỉ hành vi dâm ô, tội ác 11/12/2025 09:50

(PLO)- Luật Báo chí sửa đổi nêu rõ báo chí không được kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Luật Báo chí sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong đó bổ sung nhiều hành vi bị cấm trên báo chí và trên các kênh mạng xã hội của cơ quan báo chí.

Theo quy định mới, báo chí bị nghiêm cấm đăng, phát thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa nước Việt Nam và các nước, các đối tác. Các thông tin gây chia rẽ giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Những thông tin xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; phỉ báng, phủ nhận chính quyền Nhân dân; hoặc gây tâm lý chiến tranh… tiếp tục nằm trong danh mục cấm như Luật hiện hành.

Luật Báo chí sửa đổi bổ sung nhiều hành vi bị cấm trên báo chí và trên các kênh mạng xã hội của cơ quan báo chí. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Luật cũng mở rộng danh mục cấm đối với nhóm hành vi liên quan kỳ thị. Theo đó, Luật nghiêm cấm kích động, gây hằn thù, phân biệt đối xử về giới; kỳ thị giới tính, dân tộc, xuất thân địa vị xã hội; kỳ thị, phân biệt đối xử với người khuyết tật, người yếu thế; chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra còn có hành vi kỳ thị tín ngưỡng, tôn giáo; gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; hành vi phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

Quy định mới tại Luật cũng nêu rõ báo chí không được phép thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án; thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em…

Hành vi đưa thông tin xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc… cũng bị cấm.

Đáng chú ý, Luật sửa đổi nêu rõ báo chí không được kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Điểm mới nữa là Luật đã bổ sung quy định cấm sử dụng ngôn ngữ làm biến dạng tiếng Việt dẫn đến hiểu sai nội dung tuyên truyền. Điều này nhằm tránh việc sử dụng tiếng Việt lệch chuẩn, pha tạp yếu tố ngoại lai, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngôn ngữ, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay.

Ngoài ra, hành vi cổ xúy cho mê tín, dị đoan trên báo chí cũng bị nghiêm cấm, quy định này phù hợp với Điều 320 Bộ luật Hình sự quy định về tội hành nghề mê tín, dị đoan.

Báo chí cũng bị cấm tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và bí mật khác theo quy định của pháp luật…

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, một số quy định áp dụng sớm từ 1-1-2026.