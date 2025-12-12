Tây Ninh tổ chức diễn đàn quốc tế thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 12/12/2025 19:09

(PLO)- Diễn đàn ASIA R&D Connect 2025 tổ chức tại Tây Ninh quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế, đặt trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phát triển.

Ngày 12-12, UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì tổ chức Diễn đàn quốc tế ASIA R&D Connect 2025. Đây là sự kiện với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của địa phương về kết nối tri thức và hợp tác công nghệ, chuyển đổi số. Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của hàng loạt chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

Sự kiện do Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh phối hợp Trường Tài năng UEH.ISB (Đại học Kinh tế TP.HCM) tổ chức, với sự đồng hành của Viện Nghiên cứu và Phát triển Châu Á và Báo Tuổi Trẻ.

Diễn đàn có sự tham gia của hàng loạt chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước. Ảnh: HUỲNH DU

Diễn đàn được xem là bước triển khai quan trọng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Không chỉ chia sẻ mô hình, bài học và kinh nghiệm quốc tế, sự kiện còn mở ra cơ hội để Tây Ninh tìm lời giải cho những “nút thắt” phát triển trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu khai mạc. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh yêu cầu về “khai thác tri thức như một nguồn lực cốt lõi”. Theo ông Hòa, Tây Ninh đã hình thành nền tảng chính quyền số và kinh tế số nhưng khó khăn lớn nhất lại nằm ở dữ liệu, quy trình và năng lực đội ngũ, chứ không phải công nghệ.

“Khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực thực chất, không được làm theo phong trào” - ông nói và cho biết lãnh đạo tỉnh xác định hướng đi trong giai đoạn tới là gắn nghiên cứu với quản trị, gắn đổi mới sáng tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và gắn công nghệ với nâng cao năng suất, lợi thế cạnh tranh.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu xem dữ liệu như tài nguyên chung, phục vụ dự báo, điều hành và cải thiện dịch vụ công.

Chuyên gia Albert Antoine, Giám đốc TAIPY, tham luận tại diễn đàn. Ảnh: HUỲNH DU

Tại diễn đàn, chuyên gia Albert Antoine, Giám đốc TAIPY, phân tích tỉnh Tây Ninh đang sở hữu nền tảng tăng trưởng tích cực nhưng cần tăng tốc hơn nữa trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất – kinh doanh.

Ông đề xuất ba nhóm giải pháp để thực hiện gồm xây dựng hạ tầng số toàn tỉnh (dữ liệu không gian, dân cư, doanh nghiệp), ứng dụng Big Data trong quy hoạch và điều hành kinh tế và phát triển lực lượng lao động kỹ thuật số thông qua mô hình hợp tác chính quyền – đại học – doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn quốc tế ASIA R&D Connect 2025. Ảnh: HUỲNH DU

Chuyên gia Colin Blackwell, Chủ tịch Hyperion Fintech AG, đã giới thiệu mô hình “Intelligence Management” gồm sáu hợp phần. Cụ thể, đánh giá – chọn công nghệ, tự động hóa - tích hợp, quản trị dữ liệu và đạo đức số, thiết kế năng lực tổ chức, đào tạo người - máy và chính sách nhân lực. Mô hình hướng tới mục tiêu triển khai AI hiệu quả, thống nhất và an toàn trong quản trị nhà nước.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: HUỲNH DU

Tham dự diễn đàn, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết TP.HCM xác định việc thực hiện Nghị quyết 57 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, làm động lực thúc đẩy phát triển mới.

Trong bối cảnh hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, với vị thế là đô thị năng động, trung tâm tăng trưởng chiến lược của vùng Nam Bộ, TP.HCM đã chủ động thử nghiệm các mô hình và chính sách đột phá, trở thành “nơi thử nghiệm chính sách” (policy sandbox) quốc gia trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, mô hình Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) đã phát huy vai trò hạt nhân quan trọng, tạo nên điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Ban Tổ chức trao tặng các hiến kế và tham luận xuất sắc tại diễn đàn. Ảnh: HUỲNH DU

Ngoài ra, tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung phân tích nhiều vấn đề cấp thiết như phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quản trị AI, an ninh mạng, ngân sách số, du lịch số, nông nghiệp thông minh.

Các chuyên gia đánh giá Tây Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành địa phương tiên phong về nghiên cứu ứng dụng trong vùng Đông Nam Bộ.