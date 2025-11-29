Tây Ninh mở rộng hợp tác nhiều lĩnh vực với các tỉnh của Campuchia 29/11/2025 11:57

Trong hai ngày 28 và 29-11, Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng Đoàn tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh tham dự hội nghị. Ảnh: HP

Tại hội nghị, ông Kiên cho rằng phát triển vùng biên không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, gắn với mục tiêu giữ vững đường biên hòa bình và hữu nghị. Ông cho biết Tây Ninh giữ vai trò chiến lược khi nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây, sở hữu gần 369 km đường biên và hệ thống cửa khẩu quan trọng kết nối Campuchia với khu vực ASEAN.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HP

Lợi thế này giúp kinh tế tỉnh duy trì mức tăng trưởng GRDP 9,52%, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ; thu hút 1.952 dự án FDI với tổng vốn 24,5 tỷ USD; thu ngân sách đạt trên 124% dự toán. Đây là nền tảng để Tây Ninh tăng cường hợp tác biên giới bình đẳng, hiệu quả và bền vững.

Trong giai đoạn vừa qua, Tây Ninh đã ký 3 thỏa thuận hợp tác toàn diện và 36 quy chế phối hợp với các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên đạt 2,74 tỷ USD từ đầu năm 2025. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại – du lịch và quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trở thành trung tâm giao thương mới của khu vực.

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: HP

Công tác đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa tiếp tục được duy trì, trong đó Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai tại Tây Ninh vừa qua được đánh giá cao. Ngày 5-12 tới, cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey dự kiến khai trương, mở thêm kênh kết nối quan trọng về thương mại và quản lý biên giới.

Đội K73 tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nước bạn. Ảnh: HP

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh tội phạm xuyên biên giới, phòng chống buôn lậu và giữ vững trật tự khu vực cửa khẩu.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam đạt kết quả đáng ghi nhận với 8.627 hài cốt được tìm thấy đến nay.

Tại cuộc họp SOM Việt Nam – Campuchia, ông Kiên thông tin về những điểm nổi bật sau khi hợp nhất hai tỉnh Tây Ninh và Long An, đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế – biên mậu và triển khai các thỏa thuận đã ký.