TP.HCM xác định 3 trọng tâm chiến lược sau Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 26/11/2025 21:17

​(PLO)- Thủ tướng đề nghị TP.HCM cần sớm ban hành kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các cam kết của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025.

Chiều 26-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 đã chính thức bế mạc.

​Sớm ban hành cơ chế ưu đãi vượt trội cho công nghệ xanh

​Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau hai ngày làm việc, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt. Thủ tướng đánh giá đây là một sự kiện thành công tốt đẹp, giàu ý nghĩa cả về đối ngoại lẫn định hướng phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Thủ tướng nhấn mạnh ba điểm then chốt của Diễn đàn:

​Thứ nhất là sự kiện này lần đầu tiên Việt Nam phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) để tổ chức một diễn đàn kinh tế mùa thu thường niên tại TP.HCM.

​Sự hiện diện của lãnh đạo WEF cùng đông đảo các đoàn quốc tế đã thể hiện niềm tin vào sáng kiến của Việt Nam. “Điều đó khiến chúng tôi rất xúc động. Xin chân thành cảm ơn các bạn và cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới”, Thủ tướng nói.

​Thứ hai là quy mô và tầm vóc chưa từng có. Diễn đàn năm nay ghi nhận hơn 1.500 đại biểu, gần 100 đoàn khách quốc tế, 10 trung tâm C4IR, các tổ chức đổi mới sáng tạo hàng đầu cùng 75 trung tâm công nghệ – sáng tạo toàn cầu tham dự tại TP.HCM.

​Thứ ba là nội dung thảo luận xoay quanh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đây là hai “động cơ chiến lược” đang định hình tương lai của mọi nền kinh tế.

​Theo Thủ tướng, để biến các nhận thức chung thành hành động thực tiễn, với tinh thần nói là làm, cam kết phải thực hiện và hiệu quả, ông đề nghị các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Diễn đàn. Trên cơ sở đó, rà soát đồng bộ hệ thống thể chế pháp luật, đặc biệt là pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, năng lượng, môi trường để tháo gỡ mọi điểm nghẽn do thể chế gây ra.

​Sớm ban hành các cơ chế ưu đãi vượt trội để khuyến khích đầu tư vào công nghệ xanh, công nghệ số. Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

​Đối với các địa phương, đặc biệt TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu cần sớm ban hành kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các cam kết của Diễn đàn; cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Sẵn sàng tiên phong làm “phòng thí nghiệm” cho các mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, đặc biệt là Trung tâm tài chính quốc tế.

​Đối với các đối tác, tổ chức quốc tế và WEF, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên tinh thần hợp tác thực chất, chân thành, hiệu quả, tin cậy.

​“Chúng tôi sẵn sàng trở thành ‘phòng thí nghiệm’ về xanh và số”, Thủ tướng khẳng định. Ông đề nghị tiếp tục chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị tiên tiến, cung cấp hỗ trợ cụ thể về tài chính ưu đãi, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.

​Theo Thủ tướng, thành công khi tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 là việc đưa diễn đàn trở thành điểm khởi đầu trong hành trình hợp tác dài hạn bền vững mang tầm chiến lược, mang lại lợi ích cho tất cả các nước, đối tác, doanh nghiệp.

​“Tôi nhất trí với đề nghị Giám đốc Diễn đàn kinh tế Thế giới mong muốn Việt Nam - một nền kinh tế đang phát triển nhanh, năng động đóng góp nhiều hơn nữa cho những thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về các vấn đề kinh tế toàn cầu. Đây cũng là chủ trương của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới”, Thủ tướng nói.

​Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử để bứt phá trong tiến trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đây là hành trình dài, nhiều thách thức nhưng không có con đường nào khác.

​Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và sự hợp tác quốc tế sâu rộng, TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ vượt qua mọi thách thức, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, trở thành một siêu đô thị quốc tế.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng, lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM sẵn sàng thí điểm

​Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Chính phủ.

​Theo ông Được, những định hướng chiến lược của Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đề xuất thẳng thắn từ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia đã truyền cho TP nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Đó là động lực để TP quyết định hành động quyết liệt hơn nữa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Được cho biết, TP.HCM tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, định hướng của các ban, bộ, ngành trung ương cùng những khuyến nghị, sáng kiến của chuyên gia, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế.

​Trên cơ sở đó, TP.HCM xác định ba trọng tâm hành động chiến lược:

​Thứ nhất, kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

​Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh, chuyển đổi số) trên toàn bộ hoạt động đô thị, kinh tế - xã hội.

​Thứ ba, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn nhân lực toàn cầu đến với TP.HCM và Việt Nam.

​“TP.HCM sẵn sàng là nơi thí điểm các cơ chế, chính sách, thậm chí những cái chưa có tiền lệ”, ông Được nhấn mạnh.

​Với tinh thần nhất quán, TP.HCM cam kết thực hiện mục tiêu chính quyền đồng hành, hành động minh bạch và hiệu quả. TP tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn, thân thiện và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, TP biến các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ thành hành động nhanh, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả.

​Một chương trình phát triển mới của TP đang mở ra: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức và đô thị sáng tạo.