Chuyển đổi kép: TP.HCM định hình lại chuỗi cung ứng và logistics 26/11/2025 16:13

(PLO)- Theo lãnh đạo TP.HCM, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025, Ban tổ chức ấn tượng với sáng kiến hành trình hỗ trợ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.

Ngày 26-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (TP.HCM). Sự kiện được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp và do UBND TP.HCM chủ trì.

Mở đầu phiên toàn thể là bài phát biểu quan trọng từ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo bộ, ngành các nước.

TP.HCM: Hạt nhân logistics và cảng biển hiện đại của khu vực

Trọng tâm của phiên toàn thể là làm rõ chiến lược hành động "chuyển đổi kép", lấy con người làm trung tâm trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão.

Hội nghị cũng phân tích sâu xu hướng công nghiệp mới, vai trò của AI, tự động hóa và công nghệ xanh trong việc nâng cao năng suất, tái cấu trúc chuỗi giá trị. Để mổ xẻ những vấn đề cốt lõi của tiến trình chuyển đổi kép hướng đến nền kinh tế thông minh, diễn đàn tiếp tục với ba phiên thảo luận chuyên đề song song.

Thứ nhất là chuyên đề "Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu", bàn về thúc đẩy sản xuất trách nhiệm, giảm phát thải và định hướng nhà máy chuẩn toàn cầu của WEF tại Việt Nam.

Thứ hai, "Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số", hướng đến mô hình quản trị đô thị dữ liệu mở, dùng AI và công nghệ số để ra quyết định minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn.

Thứ ba là chủ đề "Logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép".

Đặc biệt, phiên thảo luận về logistics và cảng biển thông minh đã cung cấp nhiều thông tin đắt giá cho giới chuyên môn.

Các chuyên gia tại phiên thảo luận. Ảnh: THUẬN VĂN

Dưới sự điều phối của ông Trương Tấn Lộc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics TP.HCM, các diễn giả từ Transimex, Haskoning Việt Nam, YCH Group và Nam A Bank đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Các ý kiến tập trung vào mối liên kết chặt chẽ giữa logistics minh bạch, cảng biển thông minh với chiến lược "số hóa - xanh hóa".

Cụ thể, Giáo sư - Tiến sĩ Thomas Sim (FIATA) đã phân tích các xu hướng, giải pháp tối ưu hóa vận tải và quản trị chuỗi cung ứng trên toàn cầu.

Ở góc nhìn trong nước, bà Đặng Minh Phương, đại diện Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM, đã chỉ ra năng lực thực tế, thách thức và cơ hội để Việt Nam bắt nhịp chuyển đổi kép.

Nhìn chung, các chuyên gia đều nhấn mạnh: logistics cảng biển thông minh không chỉ là công cụ vận hành, mà là yếu tố chiến lược quyết định khả năng cạnh tranh quốc gia. Logistics thông minh sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt khai thác tối đa cơ hội trong kỷ nguyên số và xanh.

Đây chính là tiền đề để TP.HCM vươn mình thành hạt nhân logistics, cảng biển hiện đại của khu vực, bám sát mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng quan điểm, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định "Logistics và Cảng biển thông minh" là chủ đề gắn chặt với mục tiêu của Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Theo ông Cường, trước những biến động sâu rộng của thế giới, từ khủng hoảng khí hậu đến chuyển đổi số, logistics và cảng biển giữ vai trò then chốt trong bảo đảm chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM giữ vị thế đặc biệt trong mạng lưới logistics khu vực, là cửa ngõ hàng hải kết nối Việt Nam với thế giới.

Thành phố đang dồn lực phát triển hệ sinh thái logistics hiện đại, gắn với các cụm cảng trọng điểm như Cái Mép - Thị Vải, Cát Lái, Hiệp Phước và các khu thương mại - công nghiệp. Đặc biệt, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được xác định là chiến lược mang ý nghĩa "đòn bẩy" cho kinh tế biển của TP.HCM và cả nước.

Song song đó, Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp hạ tầng, ứng dụng AI, giảm phát thải theo tiêu chuẩn cảng xanh. TP.HCM cũng thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác công – tư để hình thành các trung tâm logistics liên vùng, kết nối hiệu quả cảng biển và khu công nghiệp.

Ông Cường kỳ vọng phiên thảo luận không chỉ dừng lại ở trao đổi sáng kiến mà sẽ khởi đầu cho những mô hình hợp tác mới, tạo đột phá cho logistics xanh, thông minh tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn kinh tế Mùa thu phát biểu kết luận phiên toàn thể. Ảnh: THUẬN VĂN

Dấu ấn sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn, đánh giá phiên toàn thể đã mang lại lượng thông tin vô cùng quý giá. Hội nghị đã lắng nghe những chỉ đạo chiến lược từ Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Cùng với đó, các tham luận từ chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về chuyển đổi xanh và số.

Những bài học kinh nghiệm này sẽ mở lối và định hướng phát triển kinh tế cho Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ba phiên thảo luận song song đã đi sâu phân tích, đề xuất những sáng kiến mang tính bước ngoặt cho ba trụ cột phát triển của Thành phố. Đó là: Sản xuất thông minh; Chính quyền số và Logistics gắn với chuyển đổi kép. Đây là tín hiệu cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của TP.HCM trong hành trình sắp tới.

Ông Hà nhận định, các cuộc thảo luận đã mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi kép. Đáng chú ý, Ban tổ chức đặc biệt ấn tượng với sáng kiến hành trình hỗ trợ sản xuất thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, Việt Nam đóng vai trò đối tác đồng kiến tạo nền tảng với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Điều này giúp Việt Nam sớm trở thành quốc gia tiên phong, dẫn dắt sáng kiến sản xuất thông minh trong khu vực.

Ông Hà cho rằng các ý kiến đã phác họa rõ nét bức tranh chuyển đổi xanh, nơi công nghệ - con người - đổi mới sáng tạo là kiềng ba chân của tăng trưởng bền vững. Chuyển đổi xanh và số không tách rời mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh tế theo hướng phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Trên tinh thần đó, TP.HCM kiên định với ba định hướng trọng tâm.

Một là coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ đạo. Hai là lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm vừa là đối tượng phục vụ, vừa là chủ thể kiến tạo. Ba là xác định hợp tác công tư là chìa khóa huy động nguồn lực và chia sẻ tri thức.