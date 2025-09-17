Báo Pháp Luật TP.HCM - 35 năm khơi nguồn và tạo dựng niềm tin công lý 17/09/2025 14:26

(PLO)- 35 năm qua, Báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành một trong những tiếng nói tiên phong, có sức ảnh hưởng trong việc kiến tạo chính sách và bảo vệ công lý.

35 năm qua, Báo Pháp Luật TP.HCM đã thể hiện tốt vai trò quan trọng trong công tác truyền thông pháp lý, vừa là kênh giám sát, phản biện xã hội, vừa là “cầu nối nghị trường” giữa Quốc hội và cử tri.

Tờ báo không chỉ đưa tin chính xác, kịp thời mà còn góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thúc đẩy tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Đội ngũ phóng viên xuất sắc của Báo Pháp Luật TP.HCM, góp phần tạo nên bản sắc của báo cũng như đưa báo phát triển trong kỷ nguyên mới... Ảnh: THUẬN VĂN

Góp phần cải thiện thể chế, nâng chất cán bộ tư pháp

Ngay sau Nghị quyết 08-NQ/TW (2002) của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, báo đã có nhiều bài viết chất lượng, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, minh bạch, công tâm, đáp ứng công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các bài viết cũng đưa ra nhiều kiến nghị cải thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp và mở rộng sự tham gia của nhân dân.

Phản biện, phân tích sâu Báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thúc đẩy tính công khai, minh bạch của hoạt động tư pháp. Báo phản ánh khách quan các phiên tòa lớn, cung cấp góc nhìn pháp lý chuẩn xác, tránh dư luận bị dẫn dắt sai. Ông Nguyễn Đức Sáu, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG LOAN Nhiều tuyến bài phân tích các bản án điển hình, các quyết định giám đốc thẩm… vừa giúp người dân hiểu quyền, nghĩa vụ; vừa là nguồn tham khảo cho luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên. Báo cũng kiên trì bảo vệ người yếu thế, như vụ án “cướp tưởng tượng” ở Bình Chánh, vụ án "hiệp sĩ bắt nhầm cướp" ở Tân Bình, vụ án "anh thợ sửa xe Trần Hoàng Minh" ở Cần Giờ, góp phần minh oan cho người vô tội. Trong cải cách tư pháp, Báo Pháp Luật TP.HCM trở thành “cánh tay nối dài” chống tiêu cực, soi chiếu vùng tối trong áp dụng pháp luật, lan tỏa tinh thần cải cách. Tôi kỳ vọng báo tiếp tục giữ phong cách phản biện, phân tích sâu, dù đối diện nhiều áp lực. Ông NGUYỄN ĐỨC SÁU, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM

Đến Nghị quyết 49-NQ/TW (2005) về chiến lược cải cách tư pháp, báo tiếp tục khai thác những vấn đề cốt lõi: hoàn thiện chính sách, pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đặc biệt, báo mạnh dạn đề xuất những nội dung nhạy cảm như giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng phạt tiền, cải tạo không giam giữ, hạn chế hình phạt tử hình.

Nghị quyết 27-NQ/TW (2022) về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền tiếp tục được báo triển khai sâu rộng. Báo khẳng định tòa án là chốt chặn cuối cùng của công lý; niềm tin của nhân dân gắn liền với hoạt động xét xử độc lập, công bằng, nhân văn. Những bài viết về xét xử độc lập, cân bằng giữa răn đe và nhân đạo đã tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Với yêu cầu chuyên môn hóa hoạt động xét xử, Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những đơn vị đầu tiên đề xuất thành lập tòa án chuyên biệt và tòa án khu vực để bảo đảm tính độc lập. Các đề xuất này nay đã thành hiện thực và được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội. Ngoài ra, báo còn góp phần vào việc hoàn thiện nhiều luật nội dung và luật tố tụng, đóng góp quan trọng cho mục tiêu “lấy xét xử làm trung tâm, tranh tụng làm đột phá”.

Tạo dựng niềm tin công lý

Không chỉ quan tâm vấn đề vĩ mô, báo còn đi sâu vào các vấn đề mang tính nhân văn. Điển hình là loạt bài “Có nên quản lý xác tử tội?” (2004), nêu băn khoăn liệu có nên cho thân nhân nhận xác tử tù về an táng. Với lập luận thuyết phục, báo đã góp phần thúc đẩy Quốc hội thông qua Luật Thi hành án hình sự 2010, chính thức cho phép thân nhân nhận xác tử tù. Những vấn đề khác như “bị cáo ra tòa có phải mặc áo tù?”, hay quyền ghi âm, ghi hình của báo chí so với quyền được lãng quên của bị cáo… cũng được báo phân tích thấu đáo, tạo tiếng vang xã hội và chính sách.

TS Cao Vũ Minh, Trưởng bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: THUẬN VĂN

Có thể thấy, Báo Pháp Luật TP.HCM vừa phản ánh thực tiễn, vừa dũng cảm đề xuất giải pháp, thể hiện bản lĩnh “gan đồng, chí thép” của báo chí khi dấn thân vào lĩnh vực pháp luật vốn nhạy cảm và phức tạp. Vai trò “sứ giả pháp đình” của báo thể hiện ở chỗ truyền tải trung thực thông điệp xét xử của tòa án đến nhân dân, góp phần tạo dựng niềm tin công lý, đồng thời thúc đẩy cải cách tư pháp gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền.

Kết lại, với những đóng góp liên tục từ tầm vĩ mô đến vi mô, Báo Pháp Luật TP.HCM xứng đáng giữ vị trí quan trọng trong lòng độc giả và trong tiến trình xây dựng nền tư pháp hiện đại, công bằng, nhân văn. Báo đã trở thành một trong những tiếng nói tiên phong, có sức ảnh hưởng trong việc kiến tạo chính sách và bảo vệ công lý.