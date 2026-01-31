Người đàn ông đào hầm, dùng ma túy sai khiến người nghiện làm việc cho mình 31/01/2026 13:09

(PLO)- Ngoài việc xây dựng hầm trú ẩn, khu khép kín phục vụ chơi ma túy, Thiện còn dùng ma tuý để điều khiển người nghiện làm việc không công cho mình.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Bình Sơn. Trong đó, làm rõ việc Bùi Văn Thiện (47 tuổi, trú xã Bình Sơn) dùng ma túy điều khiển người nghiện làm việc cho mình.

Ông 'trùm' Bùi Văn Thiện tại cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 29-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, công an địa phương đột kích tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ập vào tụ điểm của Bùi Văn Thiện.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang bảy người đang tụ tập sử dụng ma túy. Trong đó, Thiện được xác định là người cầm đầu.

Đây là tụ điểm phức tạp, tồn tại trong thời gian dài, gây dư luận xấu và nỗi bất an cho người dân địa phương.

Trong một thời gian dài, Thiện đã chiếm giữ trái phép khu đất rộng hơn 1.000 m² để dựng nhà chòi, đào hầm trú ẩn, đặt thùng container làm kho chứa đồ, tạo thành một không gian khép kín làm nơi sử dụng ma túy.

Khu vực này được tổ chức canh gác, cảnh giới, sẵn sàng báo động khi có người lạ xuất hiện.

Thiện đào hầm trú ẩn, xây không gian khép kín làm nơi sử dụng ma tuý.

Công an cũng xác định, Thiện còn dùng ma túy để điều khiển những người nghiện. Người nghiện được Thiện nuôi ăn ở, cung cấp ma túy cho chơi miễn phí, đổi lại phải phục tùng sự sai khiến của Thiện.

Một người sử dụng ma túy bị bắt khai: "Những cuộc chơi, cuộc nhậu, tiệc ma túy Thiện lo hết cho tôi, đổi lại tôi làm việc Thiện giao mà không lấy tiền công".

Công an làm việc với một người bị bắt vì sử dụng ma túy tại tụ điểm của Thiện.

Một người nghiện khác thì cho biết, sau khi sử dụng ma túy sẽ được Thiện giao nhiệm vụ ra ngoài cảnh giới. Nếu có động tĩnh gì, hay ai đến mua ma túy thì báo vào bên trong cho Thiện.

Cơ quan điều tra xác định, Thiện có nhiều tiền án, tiền sự, rất manh động, tiềm ẩn nguy cơ chống trả lực lượng chức năng.

Hiện vụ án đang được làm rõ.