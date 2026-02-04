Vinmec Smart City cứu mẹ và song thai trong tình huống sản khoa đặc biệt nghiêm trọng 04/02/2026 11:36

(PLO)- Mang song thai nhưng sản phụ 23 tuổi phải đối mặt đồng thời 3 nguy cơ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng cả mẹ và con, gồm tiền sản giật, truyền máu song thai và đái tháo đường thai kỳ.

Nhờ chiến lược quản lý thai kỳ nguy cơ cao toàn diện cùng sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp đa chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City (Hà Nội) đã xử trí thành công, bảo vệ an toàn cho mẹ và giúp hai thai nhi chào đời khỏe mạnh.

Thai kỳ bất ổn với 3 nguy cơ nghiêm trọng

Sản phụ Dương Thị Phương Uyên (23 tuổi, quê Hưng Yên) mang song thai lần đầu, được theo dõi và quản lý từ quý II của thai kỳ tại Vinmec Smart City. Trong quá trình thăm khám, ở mốc thai 31 tuần, các bác sĩ ghi nhận chị Uyên có các dấu hiệu bất thường đáng lo ngại như tăng huyết áp, phù toàn thân, hàm lượng protein cao trong nước tiểu. Đây là những biểu hiện điển hình cho thấy chị có tình trạng tiền sản giật tiến triển nặng.

Bên cạnh đó, hình ảnh siêu âm phát hiện sản phụ mắc hội chứng truyền máu song thai, một biến chứng hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/10.000 trường hợp song thai, khiến hai thai nhi phát triển mất cân đối rõ rệt. Một thai nhận quá nhiều máu, tăng trưởng nhanh bất thường, đối mặt nguy cơ phù thai và suy tim. Trong khi đó, thai còn lại nhận máu kém hơn, chậm phát triển, rơi vào tình trạng thiếu máu, suy dinh dưỡng, tiềm ẩn nguy cơ mất tim thai hoặc thai lưu đột ngột.

Đáng chú ý, sản phụ còn mắc đái tháo đường thai kỳ. Sự xuất hiện của 3 bệnh lý nghiêm trọng trong cùng một thai kỳ đã khiến ca bệnh được xếp vào nhóm nguy cơ cao, cần phải theo dõi sát sao và xử trí kịp thời.

Ê-kíp bác sĩ tại Vinmec Smart City thực hiện mổ lấy thai nhi.

“Tiền sản giật nặng có thể tiến triển rất nhanh, gây sản giật và suy đa tạng, đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ. Trong khi đó, đái tháo đường thai kỳ và hội chứng truyền máu song thai khiến việc kiểm soát, giữ thai cũng như lựa chọn thời điểm can thiệp trở nên vô cùng khó khăn”, BSCKII Thái Bằng - Trưởng khoa Sản phụ khoa Vinmec Smart City - cho biết.

Trước mức độ nguy hiểm của ca bệnh, các bác sĩ đã chỉ định sản phụ nhập viện kịp thời và thực hiện chăm sóc theo chế độ cấp I. Người bệnh được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ 24/7. Bệnh viện đã huy động sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, triển khai chiến lược quản lý thai kỳ toàn diện và cá thể hoá trên người bệnh.

Theo bác sĩ Bằng, mục tiêu của ê-kíp điều trị là kéo dài thai kỳ một cách an toàn, tạo thêm thời gian cho thai nhi phát triển tối ưu. Trong giai đoạn này, thai nhi được tiêm thuốc trưởng thành phổi nhằm giảm nguy cơ trẻ sinh non mắc hội chứng hô hấp cấp. Song song với đó, ê-kíp cũng cần kiểm soát tình trạng tiền sản giật, điều chỉnh đường huyết ở mẹ và theo dõi chặt chẽ diễn biến của hội chứng truyền máu song thai.

Hội chẩn toàn viện, huy động sức mạnh tập thể cứu sống 3 sinh mạng

Khi thai được giữ đến 32 tuần 4 ngày, tình trạng tiền sản giật của sản phụ có dấu hiệu tiến triển nặng, trong khi hội chứng truyền máu song thai tiềm ẩn nguy cơ gây mất tim thai bất cứ lúc nào.

Nhận định đây là mốc nguy hiểm không thể trì hoãn, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã khẩn trương tổ chức hội chẩn toàn viện, quy tụ các bác sỹ thuộc các chuyên khoa: Sản, Sơ sinh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Tim mạch, Nội tiết và Chẩn đoán trước sinh.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng toàn bộ diễn biến lâm sàng, các yếu tố nguy cơ và khả năng hồi sức sơ sinh, hội đồng chuyên môn thống nhất mổ lấy thai. Đây được xem là quyết định mang tính bước ngoặt, giúp ngăn ngừa kịp thời các tai biến nguy hiểm cho mẹ và thai nhi, đồng thời đảm bảo khả năng nuôi sống hai trẻ sinh non, hạn chế tối đa biến chứng nặng nề.

Ca mổ diễn ra an toàn với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp đa chuyên khoa. Hai trẻ chào đời với cân nặng lần lượt là 1,9 kg và 1,35 kg, được đội ngũ bác sĩ Sơ sinh túc trực hồi sức kịp thời. Song song với đó, khoa Dược lâm sàng được huy động pha chế sẵn các dung dịch nuôi dưỡng chuyên biệt cho trẻ sinh non, bảo đảm cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ Sản khoa đầu ngành, có kinh nghiệm xử trí hiệu quả những thai kỳ phức tạp.

BSCKII Thái Bằng cho biết, hai trẻ chịu ảnh hưởng của hội chứng truyền máu song thai, dẫn đến sự chênh lệch rõ rệt về cân nặng cũng như tình trạng chuyển hóa, đòi hỏi phải theo dõi sát và can thiệp hỗ trợ kịp thời ngay khi vừa chào đời.

Trong quá trình điều trị, ê-kíp Nhi - Sơ sinh ưu tiên chiến lược giảm tối đa các can thiệp xâm lấn, lựa chọn hỗ trợ hô hấp bằng CPAP. Phương pháp này hỗ trợ phổi trẻ nở đều và liên tục, từ đó hạn chế tối đa tổn thương phổi và các biến chứng thường gặp ở trẻ sinh non. Đây là kỹ thuật đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng kinh nghiệm chuyên sâu, không phải cơ sở y tế nào cũng có thể triển khai hiệu quả.

Sau một tuần điều trị và theo dõi sát sao, hai trẻ tự thở tốt, các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt và được đoàn tụ với mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Sản phụ cũng hồi phục nhanh sau mổ, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

“Thành công này là kết quả của sức mạnh tập thể, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trên nền tảng quy trình điều trị rõ ràng và đồng bộ. Chính những yếu tố then chốt này đã giúp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City xử trí hiệu quả những thai kỳ phức tạp, nguy cơ cao”, BSCKII Thái Bằng chia sẻ.