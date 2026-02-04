Vinmec Nha Trang cứu bệnh nhân nước ngoài cao tuổi sốc tim, nguy cơ đột tử cận kề 04/02/2026 11:01

(PLO)- Nhập viện trong tình trạng sốc tim nặng do nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong rất cao, bệnh nhân người Trung Quốc 79 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang cứu sống ngoạn mục nhờ phối hợp nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp.

Chinh phục kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp, cứu bệnh nhân cận kề cửa tử

Ông Ma Liping (79 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang cấp cứu sau khi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội kèm khó thở cấp.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân rơi vào sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong rất cao. Kết quả chụp mạch vành khẩn cấp xác định: bệnh nhân bị tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái và đoạn gần động mạch liên thất trước - hai mạch máu giữ vai trò sống còn trong việc nuôi dưỡng cơ tim. Khả năng co bóp của tim gần như mất hoàn toàn, rối loạn chức năng đa cơ quan. Nếu không tái thông mạch vành và hỗ trợ tuần hoàn kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong.

Bệnh nhân được cấp cứu và can thiệp ngay trong “giờ vàng” tại Vinmec Nha Trang.

Trước tình huống khẩn cấp, Vinmec Nha Trang đã kích hoạt ngay quy trình cấp cứu tim mạch, phối hợp đồng thời giữa nhiều chuyên khoa như Cấp cứu, Hồi sức tích cực (ICU) và Trung tâm Tim mạch, can thiệp kịp thời cho người bệnh ngay trong “giờ vàng”.

Bác sĩ Tô Hưng Thụy - Chuyên gia can thiệp tim mạch - cùng ê-kíp đã tiến hành tái thông mạch vành bằng phương pháp đặt stent. Ở vị trí chia đôi của mạch vành, các bác sĩ tiếp tục áp dụng kỹ thuật Kissing Balloon.

Trong đó, hai bóng nong được bơm đồng thời vào hai nhánh mạch, nhằm đảm bảo cả hai nhánh đều được mở đều và tối ưu dòng chảy. Đây là kỹ thuật can thiệp phức tạp, đòi hỏi độ chính xác rất cao. Việc tái thông thành công các mạch vành đã nhanh chóng khôi phục nguồn máu nuôi cơ tim, giúp tim dần hồi phục.

Song song với can thiệp mạch vành, bệnh nhân được đặt bóng đối xung nội động mạch chủ (IABP) - một thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học. Bóng hoạt động nhịp nhàng theo chu kỳ tim, giúp giảm gánh nặng cho tim khi co bóp, đồng thời tăng lượng máu tưới cho mạch vành. Nhờ đó, huyết động của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt trong giai đoạn sốc tim.

“Đây là lần đầu tiên Vinmec Nha Trang triển khai thành công kỹ thuật IABP cho bệnh nhân sốc tim sau nhồi máu cơ tim cấp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị tim mạch chuyên sâu”, bác sĩ Tô Hưng Thụy chia sẻ.

Bác sĩ Tô Hưng Thụy thực hiện can thiệp cho bệnh nhân.

Bác sĩ Thụy cho biết thêm bệnh nhân liên tục xuất hiện tình trạng “bão điện học” gây ra các cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm, tái diễn dồn dập và khó kiểm soát, có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột và tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Ê-kíp hồi sức đã phải theo dõi sát từng biến động, can thiệp liên tục bằng các biện pháp hồi sức tim mạch nâng cao để ổn định nhịp tim và duy trì sự sống cho người bệnh. Các phương án hỗ trợ tuần hoàn ở mức cao hơn như ECMO (tim phổi nhân tạo) cũng được chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp nếu tình trạng chuyển xấu.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình can thiệp được hỗ trợ bởi hệ thống hội chẩn trực tuyến ngay tại phòng thực hiện thủ thuật. Các chuyên gia tim mạch đầu ngành trong toàn Hệ thống Y tế Vinmec có thể theo dõi trực tiếp diễn biến ca bệnh, đưa ra ý kiến chuyên môn và chỉ đạo kịp thời. Các kịch bản điều trị dự phòng được xây dựng song song, đảm bảo người bệnh luôn có phương án can thiệp tối ưu trong mọi tình huống.

“Tuyến đầu” điều trị bệnh lý tim mạch phức tạp tại miền Trung

Sau khi được can thiệp tim mạch, bệnh nhân người Trung Quốc tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu tại khoa Hồi sức tích cực. Theo bác sĩ Thụy, những ngày đầu sau can thiệp là quãng thời gian thách thức với ê-kíp khi chức năng tim của bệnh nhân còn rất yếu, nguy cơ tái loạn nhịp và suy đa tạng luôn hiện hữu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bóng đối xung nội động mạch chủ, cùng chiến lược hồi sức tim mạch tối ưu, tình trạng huyết động của bệnh nhân dần ổn định. Các chỉ số sinh hóa cải thiện từng ngày.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi và tiếp tục điều trị chuyên sâu tại khoa Hồi sức tích cực.

Sau khi tình trạng huyết động và nhiễm trùng được kiểm soát, bệnh nhân được cấy máy phá rung tự động (ICD) vĩnh viễn. Thiết bị này đóng vai trò “người bảo vệ thầm lặng”, giúp phát hiện và xử trí kịp thời các rối loạn nhịp thất nguy hiểm, phòng ngừa nguy cơ đột tử trong tương lai.

“Sau hơn 20 ngày điều trị tích cực, người bệnh hồi phục ngoạn mục. Từ trạng thái lơ mơ, phải hỗ trợ hoàn toàn bằng máy móc, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự đi lại và sinh hoạt như người bình thường”, bác sĩ Thụy cho biết.

Theo ThS.BS Phan Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Nha Trang, đây là một trong những ca bệnh phức tạp hiếm gặp, hội tụ nhiều yếu tố nguy cơ cùng lúc. Tỷ lệ tử vong trong những trường hợp tương tự rất cao nếu không có sự can thiệp kịp thời và đồng bộ.

“Thành công của ca bệnh cho thấy Vinmec Nha Trang đã làm chủ các kỹ thuật tim mạch và hồi sức chuyên sâu. Quan trọng hơn là sự phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán giữa các chuyên khoa trong những giờ phút mang tính quyết định”, bác sĩ Dũng chia sẻ.

Ca bệnh khó, xử trí kịp thời, đưa bệnh nhân từ cửa tử trở về ngoạn mục, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Vinmec Nha Trang. Đây cũng là một dấu ấn mới củng cố vai trò, vị thế của y tế địa phương, cũng như y học Việt Nam trên bản đồ khu vực.