TP.HCM khởi công trung tâm chuyên sâu về y học cổ truyền hàng đầu phía Nam 03/02/2026 11:45

(PLO)- TP.HCM khởi công Dự án xây dựng khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược, đáp ứng mong mỏi của người dân về việc tiếp cận thuốc Đông dược có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy.

Ngày 3-2, tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM đã diễn ra lễ khởi công Dự án xây dựng khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược.

BS CKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cho biết việc khởi công công trình này thể hiện rõ sự tiếp nối nhất quán của chủ trương lớn về phát triển nền y tế Việt Nam toàn diện, đầu tư công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để tối ưu hóa kết quả điều trị đối với nhiều loại hình bệnh tật.

Lễ khởi công Dự án xây dựng khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược. Ảnh: BVCC

Dự án triển khai trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số khoảng 14 triệu người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đa dạng và chuyên sâu.

Trong bối cảnh đó, Viện Y dược học dân tộc xác định rõ, y học cổ truyền không thể đứng ngoài dòng chảy phát triển của khoa học - công nghệ, càng không thể chỉ dừng lại ở vai trò bổ trợ, mà cần được hiện đại hóa, chuẩn hóa và tích hợp sâu với y học hiện đại để phục vụ người dân hiệu quả, an toàn, bền vững.

Dự án khu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược là bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn đó cũng như góp phần triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh việc xác định đúng vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền.

Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Ảnh: BVCC

“Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng mới, mà là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi nghiên cứu khoa học, ứng dụng lâm sàng, sản xuất thuốc và đào tạo nguồn nhân lực được kết nối chặt chẽ.

Từ đây, các giá trị của y dược học dân tộc sẽ được phát triển trên nền tảng khoa học, minh bạch, góp phần mang đến những sản phẩm và dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng mong mỏi của người dân TP về tiếp cận thuốc Đông dược có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến bào chế, sản xuất” - BS Hân khẳng định.