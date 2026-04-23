Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc vụ phát ngôn gây tranh cãi của rapper B Ray trên livestream 23/04/2026 17:30

(PLO)- Liên quan phát ngôn gây tranh cãi của rapper B Ray trên livestream, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đang phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo quy định.

Theo báo cáo từ Sở VH&TT TP.HCM tại họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 23-4, cơ quan này đã phản hồi một số nội dung liên quan hoạt động nghệ thuật thời gian gần đây.

Liên quan đến việc rapper B Ray (tên thật Trần Thiện Thanh Bảo) gây tranh cãi với câu rap “Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh” trên sóng livestream vào giữa tháng 4, Sở VH&TT TP.HCM cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý cụ thể.

Theo Sở VH&TT TP.HCM, trong hoạt động nghệ thuật cũng như trên không gian mạng, cơ quan quản lý thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa các giá trị tích cực, đồng thời thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13-12-2021.

Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh nghệ sĩ chuẩn mực, nâng cao trách nhiệm đối với công chúng.

Trước đó, giữa tháng 4, rapper B Ray (tên thật Trần Thiện Thanh Bảo) trở thành tâm điểm tranh cãi sau buổi livestream cùng các nghệ sĩ Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill.

Liên quan phát ngôn gây tranh cãi của rapper B Ray trên livestream, Sở VH&TT TP.HCM đang phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo quy định. Ảnh: FBNV

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn rap freestyle của nam rapper, trong đó có câu: “Anh kêu Amee gọi là anh trai/ Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh”. Nhiều ý kiến cho rằng lời rap này mang nội dung phản cảm, thiếu tôn trọng phụ nữ và không phù hợp với hình ảnh của một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến giới trẻ.

Từ đó, nhiều khán giả đề nghị cơ quan quản lý văn hóa cần có biện pháp chấn chỉnh đối với những trường hợp nghệ sĩ phát ngôn thiếu chuẩn mực trên môi trường số.

Trước áp lực dư luận, B Ray đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu suy nghĩ và không có lý do để biện minh. Nam rapper cho biết đã nhận ra sai sót trong cách dùng từ khiến nội dung trở nên dung tục, xúc phạm, đồng thời chủ động ẩn video livestream.

“Tôi hiểu sự phẫn nộ của mọi người là có cơ sở. Bản thân tôi cũng thất vọng về mình. Chỉ vì một phút thiếu chín chắn, tôi đã tự phá vỡ những nỗ lực thay đổi hình ảnh trong thời gian dài” - B Ray chia sẻ.

Nam rapper cho biết sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến chỉ trích cũng như các hình thức xử lý (nếu có), đồng thời gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp, khán giả và những người đã đặt niềm tin vào mình.