Sở VH&TT TP.HCM: MV của Jun Phạm có chi tiết chưa phù hợp văn hóa Việt Nam 23/04/2026 17:13

(PLO)- Sở VH&TT TP.HCM xác định MV của ca sĩ Jun Phạm có chi tiết chưa phù hợp, yêu cầu ê-kíp chấn chỉnh và bảo đảm nội dung phù hợp thuần phong mỹ tục.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 23-4, Sở VH&TT TP.HCM đã phản hồi về một số hoạt động nghệ thuật gây chú ý dư luận thời gian gần đây.

Liên quan đến MV “Truth or Dare” của ca sĩ Jun Phạm (Phạm Duy Thuận) bị phản ứng vì yếu tố “gợi ẩn ý tình dục”, ngày 20-4, Sở VH&TT đã làm việc trực tiếp với nam ca sĩ cùng ê-kíp sản xuất.

Theo Sở VH&TT, sản phẩm này có một số chi tiết chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam, dễ gây liên tưởng đến nội dung phản cảm.

Cơ quan chức năng yêu cầu ca sĩ Jun Phạm cùng ê-kíp nghiêm túc nhìn nhận hạn chế. Đồng thời, Sở lưu ý quá trình sáng tạo cần bảo đảm hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ, tư tưởng và phù hợp thuần phong mỹ tục dân tộc.

Sở VH&TT cũng nhấn mạnh, khi phát hành sản phẩm trên không gian mạng, các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện đúng quy tắc ứng xử trên môi trường số. Ghi nhận tinh thần cầu thị của nghệ sĩ, Sở đề nghị các bên khắc phục triệt để và cam kết không tái diễn các nội dung tương tự.

Trước đó, tối 9-4, công ty quản lý của ca sĩ Jun Phạm đã chủ động ngừng phát hành MV Truth or Dare trên các nền tảng trực tuyến. Quyết định này được đưa ra sau khi ê-kíp ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh một số hình ảnh trong MV.

Đại diện công ty khẳng định sản phẩm được xây dựng bằng ngôn ngữ điện ảnh, hướng đến trải nghiệm thị giác và không nhằm cổ súy các giá trị tiêu cực. Việc tạm dừng phát hành thể hiện sự tôn trọng khán giả và quá trình thẩm định của cơ quan chức năng. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với Sở VH&TT TP.HCM để xử lý dứt điểm vụ việc.