Bắt giữ người đàn ông sát hại vợ cũ 17/04/2026 08:13

(PLO)- Sau khi sát hại vợ cũ, Trần Văn Thắng bỏ trốn và đã bị công an bắt giữ.

Sáng 17-4, Công an phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường.

Nạn nhân bị sát hại là chị LTM (40 tuổi, trú tổ dân phố Thắng Hoà, phường Hà Huy Tập).

Sau khi ra tay sát hại vợ cũ, Trần Văn Thắng (đứng giữa) bỏ trốn và đã bị bắt giữ ngay trong đêm.

Thông tin ban đầu, đêm 16-4, chị M đến nhà em trai chơi thì gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (45 tuổi, trú phường Hà Huy Tập) vừa từ nước ngoài về quê.

Tại đây, trong quá trình nói chuyện giữa Thắng và chị M xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ thắng rút con dao trong người ra tấn công vào cổ chị M khiến chị gục xuống.

Sau khi gây án, Thắng chạy trốn trong đêm. Chị M được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hà Huy Tập đến hiện trường và tổ chức truy bắt Thắng trong đêm.