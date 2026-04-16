Cứu bé gái 15 tuổi bị dụ dỗ đi làm ‘việc nhẹ, lương cao’ 16/04/2026 19:42

(PLO)- Công an đã đuổi theo xe khách, kịp thời giải cứu bé gái 15 tuổi ở Nghệ An bị dụ dỗ ra Bắc Ninh làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 16-4, Công an xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An, cho biết đã kịp thời cứu và đưa cháu NAT (15 tuổi) trở về với gia đình an toàn.

Người thân cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời giải cứu, ngăn bé gái 15 tuổi ra phía Bắc với chiêu "việc nhẹ lương cao".

Trước đó, sáng 15-4, Công an xã Yên Xuân nhận được trình báo của anh NNC (trú xã Yên Xuân) về việc con gái anh là cháu T bỏ nhà đi với người lạ. Qua tìm hiểu, gia đình được biết cháu T bị một người lạ liên hệ qua mạng, nhắn tin, gọi điện dụ dỗ, hứa hẹn đưa ra Bắc Ninh làm việc với mức lương hấp dẫn.

​Nhận định đây là hành vi lừa đảo, bóc lột sức lao động trẻ em vô cùng nguy hiểm, Công an xã Yên Xuân đã triển khai phối hợp cùng các lực lượng liên quan vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định được cháu T đang có mặt trên chuyến xe khách chạy tuyến Con Cuông - Hà Nội nên đuổi theo. Cháu T sau đó đã được đưa trở về, bàn giao cho người thân. Bố của cháu T đã xúc động viết thư cảm ơn lực lượng công an.

​Qua sự việc nêu trên, Công an xã Yên Xuân khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, sát sao hơn nữa đến những mối quan hệ trên mạng xã hội của con em mình. Đồng thời, cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" để tránh hậu quả đáng tiếc.