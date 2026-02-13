Series phim Tết gây sốt: Khi ‘lệch pha’ thế hệ được hóa giải bằng cách làm mới ngẫu hứng 13/02/2026 13:35

(PLO)- Thay vì “chịu đựng” những khác biệt trong quan điểm đón Tết, người trẻ và phụ huynh hoàn toàn có thể tìm thấy tiếng nói chung đầy thú vị.

Đó là thông điệp nhân văn đang được lan tỏa qua series phim ngắn “Dệt Nên Tết Mới” vừa ra mắt, nơi những mâu thuẫn thế hệ tưởng chừng khó gỡ lại được hóa giải nhẹ nhàng nhờ sự thấu hiểu và tinh thần đồng sáng tạo.

Những khoảng cách vô hình trong ngày Tết sum vầy

Không khó để nhận ra với nhiều người lớn, Tết là sự an tâm đến từ những nghi thức truyền thống không đổi dời; còn với Gen Z, Tết lại là áp lực từ những câu hỏi khó hay sự nhàm chán của những mô thức lặp lại. Chính sự “lệch nhịp” trong kỳ vọng này đã khiến không ít gia đình rơi vào cảnh “bằng mặt không bằng lòng”, dù tình yêu thương vẫn luôn hiện hữu.

Nắm bắt tâm lý đó, Coca-Cola Việt Nam và Yeah1 Phim Việt đã mang đến lời giải thú vị qua series phim ngắn “Dệt Nên Tết Mới”. Không chọn cách giáo điều, chuỗi phim là tập hợp những lát cắt đời thường hóm hỉnh, mượn câu chuyện của những người trẻ như 52Hz, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo để nói thay nỗi lòng của số đông, đồng thời gợi mở những hướng đi mới mẻ để gắn kết tình thân.

Anh trai Sơn.K giao Coca-Cola, đóng vai trò “chất xúc tác” gắn kết các gia đình.

Từ đối đầu đến đồng sáng tạo

Điểm sáng của series này là cách đặt vấn đề văn minh: Thay vì cố gắng thay đổi đối phương, các nhân vật chọn cách cùng nhau “dệt” nên những trải nghiệm chung. Trong đó, sự xuất hiện của nhân vật Sơn.K, anh chàng giao hàng vui tính cùng những thùng Coca-Cola, đóng vai trò như chất xúc tác để khơi mào cho những thay đổi tích cực.

Ở câu chuyện của 52Hz, nỗi ngán ngẩm trước không gian phòng khách “năm nào cũng như năm nấy” đã được chuyển hóa thành một hoạt động tập thể đầy hào hứng. Hình ảnh cả gia đình cùng tận dụng vỏ lon Coca-Cola để tạo nên Dây Pháo Hứng Khởi là minh chứng rõ nhất cho việc: Sự gắn kết không đến từ những món đồ trang trí cầu kỳ, mà đến từ khoảng thời gian chất lượng mọi người cùng nhau “dệt nên” niềm vui.

Khi những ý tưởng làm mới ngày Tết của Gen Z va chạm với nếp nhà truyền thống của ba mẹ.

Tương tự, Ma Ran Đô lại mang đến góc nhìn mới mẻ về văn hóa lì xì, vốn đang dần trở nên nặng nề về vật chất. Để “phá băng” những áp lực vô hình, giải pháp Bao Lì Xì Tâm Ý từ Coca-Cola xuất hiện như một lời nhắc nhở tinh tế. Giá trị của phong bao không nằm ở số tiền, mà ở những thông điệp chân thành được gói ghém bên trong: một tấm ảnh kỷ niệm, một lời chúc viết tay hay lời hứa dành thời gian cho nhau. Đó mới là những điều “vô giá” thực sự kết nối hai thế hệ.

Cao trào của sự khác biệt thường nằm ở bàn ăn ngày Tết, và Nguyên Thảo đã giải quyết bài toán này bằng sự tôn trọng đa dạng. Khăn Trải Bàn Giao Thoa từ Coca-Cola với thiết kế chia đôi, một bên là mâm cỗ truyền thống, một bên là món ngon hiện đại, đã xóa bỏ ranh giới của việc “chọn phe”. Bàn tiệc Tết giờ đây là nơi giao thoa rực rỡ, nơi sở thích của mỗi thành viên đều được lắng nghe và trân trọng.

Tết trọn vẹn là khi cùng nhau dệt nên

Xuyên suốt các tập phim, có thể thấy Coca-Cola không đóng vai “người hùng” giải quyết mâu thuẫn, mà lùi lại để trở thành nhịp cầu nối. Những vật phẩm sáng tạo như Dây Pháo Hứng Khởi, Bao Lì Xì Tâm Ý hay Khăn Trải Bàn Giao Thoa chỉ là công cụ, còn chính sự mở lòng và thấu cảm của các thành viên trong gia đình mới là chìa khóa tạo nên phép màu ngày Tết.

Thông qua lăng kính hài hước nhưng sâu sắc, “Dệt Nên Tết Mới” gửi gắm một định nghĩa Tết hiện đại và cởi mở: Tết không cần phải gồng mình thay đổi những giá trị cốt lõi, nhưng cũng không nên rập khuôn cũ kỹ. Một mùa Tết trọn vẹn nhất là khi chúng ta biết cách biến những khác biệt thế hệ thành chất liệu để cùng nhau “dệt” nên những khoảnh khắc diệu kỳ.

Độc giả có thể theo dõi trọn bộ series này trên các nền tảng trực tuyến để tìm thấy những gợi ý thú vị cho mùa Tết của riêng mình.