Điểm nhấn thương mại hiện đại ở phường Bình Dương, TP.HCM 07/12/2025 12:29

(PLO)- Khu Thương mại mở rộng của Midori Park Square tại phường Bình Dương, TP.HCM) vừa được đưa vào hoạt động.

Đây được xem là bước phát triển mới của tổ hợp thương mại – dịch vụ trong đô thị Tokyu Garden City mà Công ty TNHH Becamex Tokyu triển khai từ năm 2012.

Khu thương mại sau mở rộng có quy mô khoảng 19.000 m², lớn gấp hơn 10 lần so với giai đoạn 1 (ra mắt năm 2019).

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương phát biểu tại buổi lễ.

Dự án được định hướng theo mô hình “sống xanh”, ưu tiên không gian mở, giao thông nội khu thuận tiện và cảnh quan đồng bộ với khu vực Midori Park.

Giai đoạn mới đưa vào hoạt động nhiều thương hiệu lớn, trong đó đáng chú ý có siêu thị Aeon thứ hai tại khu vực này.

Khu quảng trường sự kiện ngoài trời với thảm cỏ trung tâm được thiết kế để phục vụ hoạt động cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương, đánh giá dự án là minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng và sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp.

Theo ông Lợi, địa phương định hướng phát triển đô thị văn minh – hiện đại, trong đó thương mại – dịch vụ là động lực tăng trưởng.

Lễ hội Bia Thủ công Bình Dương lần thứ bảy được tổ chức ở phường Bình Dương.

Các khu thương mại quy mô lớn góp phần thu hút cư dân, chuyên gia đến sinh sống và làm việc, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách.

Lãnh đạo phường Bình Dương nhấn mạnh sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng giúp dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm mỹ quan đô thị. Thành công của Midori Park Square đến từ tầm nhìn của nhà đầu tư, sự hỗ trợ của chính quyền và sự gắn kết cộng đồng.

Chính quyền phường cam kết tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp theo tinh thần “chính quyền kiến tạo – doanh nghiệp phát triển – người dân thụ hưởng”, hướng tới phát triển hệ thống thương mại – dịch vụ hiện đại gắn với mục tiêu đô thị thông minh, xanh – sạch – đẹp.