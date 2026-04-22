OPPO chính thức ra mắt Find X9 Ultra tại Việt Nam: Định nghĩa lại chuẩn mực Flagship 2026 22/04/2026 11:12

(PLO)- OPPO chính thức ra mắt OPPO Find X9 Ultra tại sự kiện toàn cầu ngày 21-4, nhanh chóng thu hút sự chú ý trong phân khúc cao cấp.

Find X9 Ultra sở hữu cấu hình nổi bật với chip Snapdragon 8 Elite 5th, camera 200MP và pin 7050mAh. Với mức giá dự kiến dưới 30 triệu đồng, đây tiếp tục là chiếc flagship đáng mong đợi trong năm.

OPPO Find X9 Ultra trình làng với hiệu năng vượt chuẩn

OPPO Find X9 Ultra gây ấn tượng với camera 200MP, hiệu năng cùng những con số ấn tượng về cấu hình. Lần ra mắt này đã gây chú ý với giới công nghệ trong phân khúc flagship 2026.

Thiết kế sang trọng và khác biệt

OPPO Find X9 Ultra mang đến diện mạo cao cấp với mặt lưng giả da kết hợp khung kim loại, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng. Điểm nhấn nằm ở cụm camera kích thước lớn, bố trí nổi bật, vừa tăng nhận diện vừa thể hiện định hướng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Thiết kế ấn tượng với cụm camera lớn và mặt lưng cao cấp nổi bật.

Thiết kế tổng thể được lấy cảm hứng từ máy ảnh cao cấp, với các chi tiết hoàn thiện tỉ mỉ và màu sắc cá tính như phiên bản cam hoặc phối hai tông độc đáo. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, cách bố trí camera trung tâm còn giúp hạn chế rung lắc khi đặt trên mặt phẳng, nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Phong cách thiết kế thời thượng này cũng được kế thừa trọn vẹn trên chiếc OPPO Find X9s mang đến một lựa chọn gọn nhẹ nhưng không kém phần đẳng cấp cho người dùng.

Trải nghiệm hiển thị hiện đại

OPPO Find X9 Ultra sở hữu màn hình LTPO AMOLED kích thước 6.82 inch, độ phân giải 2K sắc nét cùng mật độ điểm ảnh cao, mang lại hình ảnh chi tiết. Tần số quét lên đến 144Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm, cuộn nội dung trở nên mượt mà rõ rệt.

Không chỉ dừng ở độ mượt, màn hình còn đạt độ sáng tối đa khoảng 3600 nits, hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Công nghệ hiển thị 10-bit cùng HDR và Dolby Vision giúp màu sắc chân thực, độ tương phản cao, nâng tầm trải nghiệm giải trí.

Sức mạnh hiệu năng flagship thế hệ mới

Điện thoại OPPO Find X9 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng vượt trội trong cả xử lý đồ họa lẫn AI. Kết hợp RAM lên đến 16GB và bộ nhớ UFS 4.1, thiết bị mang đến tốc độ phản hồi nhanh và đa nhiệm mượt mà.

Không chỉ mạnh về phần cứng, máy còn tối ưu với ColorOS thế hệ mới, hỗ trợ AI on-device giúp xử lý tác vụ thông minh mà không cần kết nối mạng. Sản phẩm đi kèm viên pin 7050mAh và sạc nhanh 100W, OPPO Find X9 Ultra đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao trong thời gian dài.

Camera định nghĩa lại nhiếp ảnh di động

Điện thoại Find X9 Ultra sở hữu hệ thống camera đột phá với hai cảm biến 200MP hợp tác cùng Hasselblad, mang lại độ chi tiết cực cao và màu sắc chính xác. Cụm camera còn bao gồm ống kính tele 10x và góc siêu rộng 50MP, đáp ứng linh hoạt từ chụp chân dung đến phong cảnh.

Hệ thống camera 200MP cho khả năng chụp ảnh vượt trội.

Không chỉ mạnh về phần cứng, OPPO X9 Ultra còn cải thiện khả năng thu sáng và xử lý hình ảnh bằng AI, giúp ảnh chụp đêm rõ nét và ít nhiễu hơn. Dải tiêu cự rộng cùng zoom quang học cao cho phép người dùng sáng tạo linh hoạt như máy ảnh chuyên nghiệp.

Pin và sạc nâng cấp toàn diện cho trải nghiệm dài lâu

OPPO Find X9 Ultra được trang bị viên pin dung lượng lớn khoảng 7050 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục cả ngày dài. Nhờ tối ưu từ chip mới và hệ điều hành, thiết bị duy trì thời gian onscreen ổn định ngay cả khi xử lý tác vụ nặng.

Bên cạnh đó, máy hỗ trợ sạc nhanh công suất lên đến 100W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin. Công nghệ sạc không dây và quản lý nhiệt độ thông minh cũng được tích hợp, đảm bảo an toàn và độ bền pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Mua OPPO Find X9 Ultra chính hãng ở đâu?

OPPO Find X9 Ultra chính hãng có thể dễ dàng tìm mua tại hệ thống CellphoneS với lợi thế về nguồn hàng rõ ràng và chính sách hậu mãi minh bạch. Sản phẩm tại đây chính hãng, đi kèm nhiều quyền lợi như bảo hành mở rộng, hỗ trợ đổi trả linh hoạt.

Ngoài ra, các chương trình thu cũ đổi mới, trả góp 0% và quà tặng kèm giúp tối ưu chi phí sở hữu. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn trải nghiệm flagship cao cấp một cách an tâm và tiện lợi.