Hè 2026 an toàn: Tại sao ba mẹ nên trang bị đồng hồ định vị cho con ngay từ bây giờ? 21/04/2026 10:30

(PLO)- Đồng hồ định vị trẻ em đang dần trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên cho mùa hè 2026, khi trẻ bắt đầu những hành trình khám phá, nhu cầu đảm bảo an toàn cũng ngày càng chú trọng. Cùng tìm hiểu vì sao thiết bị này đáng để chuẩn bị ngay từ sớm.

Vì sao cần sở hữu đồng hồ định vị trẻ em?

Đồng hồ định vị trẻ em mang đến sự an tâm cho ba mẹ mỗi khi con bắt đầu những chuyến đi đầu đời. Những tính năng sau của đồng hồ định vị trẻ sẽ giúp ba mẹ an tâm hơn trong cuộc sống bận rộn:

● Theo dõi vị trí theo thời gian thực: Ba mẹ dễ dàng biết con đang ở đâu chỉ qua vài thao tác trên điện thoại, mọi hành trình đều được cập nhật rõ ràng.

● Liên lạc nhanh: Với đồng hồ thông minh trẻ em, bé chỉ cần chạm nhẹ là có thể kết nối ngay với ba mẹ khi cần.

● Cài đặt vùng an toàn thông minh: Nếu con rời khỏi phạm vi đã thiết lập, hệ thống sẽ lập tức gửi cảnh báo.

● Phản ứng trong tình huống khẩn cấp: Đây là tính năng quan trọng giúp ba mẹ kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra chỉ với một nút ấn giữ trên sản phẩm.

Những mẫu đồng hồ định vị trẻ em phù hợp cho mùa hè 2026

Ba mẹ có thể chọn đồng hồ định vị trẻ em dễ dùng và thông minh để theo dõi con hiệu quả. Mỗi phiên bản đều được tối ưu cho từng độ tuổi và nhu cầu cụ thể.

Đồng hồ định vị trẻ em Wonlex KT34

Wonlex KT34 nổi bật với hệ thống định vị đa tầng (GPS, WiFi, LBS), giúp ba mẹ theo dõi vị trí của con một cách chính xác hơn. Thiết bị hỗ trợ gọi thoại hai chiều và video call, giúp ba mẹ kết nối với con nhanh chóng.

Wonlex KT34 được thiết kế nhỏ gọn

Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước IP67, dùng được khi rửa tay hoặc đi mưa nhẹ nhưng nên tránh nước nóng, hóa chất và không ngâm lâu. Đồng hồ được trang bị pin khoảng 800mAh đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

Đồng hồ định vị trẻ em myALO K64

Đồng hồ định vị trẻ em myALO K64 sở hữu thiết kế tối giản cùng giao diện trực quan, giúp bé dễ dàng sử dụng. Đây là lựa chọn thích hợp cho trẻ trong giai đoạn đầu tiếp cận công nghệ.

Đồng hồ thông minh hỗ trợ gọi điện, nhắn tin và định vị theo thời gian thực, giúp ba mẹ theo dõi hành trình của con dễ dàng. Sản phẩm là lựa chọn vừa tiện lợi vừa dễ sử dụng, đặc biệt phù hợp với học sinh tiểu học.

Đồng hồ định vị trẻ em Goly K16

Goly K16 phù hợp với trẻ thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời. Đồng hồ sở hữu thiết kế cứng cáp, kháng nước nhẹ và được tích hợp camera, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của trẻ nhỏ.

Đồng hồ định vị trẻ em Goly K16 mang thiết kế tinh gọn.

Nhờ tính năng định vị, Goly K16 hỗ trợ ba mẹ nắm bắt vị trí của bé mọi lúc. Đồng hồ được tích hợp tính năng gọi điện hai chiều, cảnh báo vùng an toàn và lưu lại lịch sử di chuyển.

Đồng hồ định vị trẻ em Masstel Smart Hero 30

Masstel Smart Hero 30 là mẫu đồng hồ định vị trẻ em có độ hoàn thiện cao. Thiết bị sử dụng kết hợp GPS và LBS, giúp xác định vị trí của trẻ ổn định và đáng tin cậy.

Masstel Smart Hero 30 với thiết kế năng động.

Đồng hồ có tính năng gọi điện hai chiều, nút SOS khẩn cấp và màn hình khoảng 1.8 inch dễ quan sát. Pin dung lượng lên đến 700mAh cho thời gian sử dụng có thể lên đến 3 ngày tùy vào điều kiện sử dụng.

2026, mua đồng hồ định vị trẻ em ở đâu uy tín?

Ba mẹ dễ dàng tìm thấy nhiều mẫu đồng hồ định vị cho trẻ mẫu mã đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi và nhu cầu sử dụng tại CellphoneS. Tại đây có chính sách bảo hành rõ ràng, minh bạch sau mua. CellphoneS còn mang đến mức giá hợp lý cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn đồng hồ thông minh phù hợp giúp ba mẹ an tâm đồng hành cùng con trong mùa hè này.

Mùa hè 2026 sẽ trọn vẹn hơn khi trẻ được tự do khám phá trong sự bảo vệ âm thầm từ một chiếc đồng hồ định vị trẻ em. Đây không chỉ là thiết bị công nghệ, mà còn là cách ba mẹ giữ kết nối trong từng bước chân của con. Trang bị sản phẩm ngay bây giờ là lựa chọn thông minh để hành trình của bé được trọn vẹn.