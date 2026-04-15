Các hình thức tiếp cận tín dụng tiêu dùng trên nền tảng số hiện nay 15/04/2026 17:17

(PLO)- Tín dụng tiêu dùng số đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau thông qua ứng dụng điện thoại.

Chị Nguyễn Lan Phương, 32 tuổi, kế toán tại TP.HCM, từng suýt mất tiền khi đăng ký vay qua một trang fanpage Facebook tự xưng là dịch vụ vay của ứng dụng ví điện tử quen dùng. "Họ nhắn tin hỏi thông tin CCCD và yêu cầu chuyển tiền phí trước khi giải ngân. Tôi may mắn dừng lại kịp khi tìm đến fanpage chính thức để xác nhận", chị kể.

Tín dụng tiêu dùng trên nền tảng số ngày càng đa dạng, nhưng người dùng cần xác minh kênh thông tin chính thống trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Các Hình Thức Tín Dụng Tiêu Dùng Số Hiện Nay

Tín dụng tiêu dùng hiện được tiếp cận qua ba hình thức chính:

Vay tín chấp qua ứng dụng ví điện tử tích hợp: Đây là hình thức người dùng tiếp cận khoản vay ngay trong ứng dụng tài chính số đang sử dụng hằng ngày. Ứng dụng đóng vai trò nền tảng công nghệ và dịch vụ trung gian thanh toán.

Vay qua ứng dụng ngân hàng số: Các ngân hàng số tích hợp tính năng vay online tín chấp ngay trong ứng dụng, phê duyệt 100% trực tuyến.

Vay qua nền tảng fintech chuyên biệt: Một số công ty fintech phát triển ứng dụng chuyên về tín dụng tiêu dùng.

Cả ba hình thức đều có điểm chung: khoản vay hợp pháp phải có tổ chức tín dụng được NHNN cấp phép đứng sau và được công bố rõ ràng — đây là tiêu chí phân biệt với "app đen".

Nhận Diện Rủi Ro: Fanpage Và Tài Khoản Giả Mạo

Các thủ đoạn phổ biến bao gồm: thu phí trước khi giải ngân, yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm qua kênh không chính thức.

Với sản phẩm Vay Nhanh của MoMo, người dùng có thể tra cứu thông tin chính xác tại fanpage Vay Nhanh trên MoMo trên Facebook hoặc tại website chính thức.

Vay Nhanh Trên MoMo: Mô Hình Tín Dụng Số Minh Bạch

Một trong những sản phẩm tín dụng tiêu dùng số được người dùng biết đến tại Việt Nam là Vay Nhanh - cung cấp qua ứng dụng MoMo bởi các tổ chức tín dụng được phép gồm Công ty Tài Chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF), Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MCredit), Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) và Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại. Ứng dụng MoMo cung cấp nền tảng công nghệ và dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức này.

Người dùng MoMo trong độ tuổi 18-50 đã hoàn thành xác thực giấy tờ tùy thân có thể tham khảo thêm thông tin về vay tiền online 24/24 - bao gồm những điều cần lưu ý quan trọng trước khi quyết định đăng ký.

Khách hàng mới đủ điều kiện có thể được hưởng ưu đãi 0% lãi suất tháng đầu với gói vay lên đến 3 triệu đồng. Tiểu thương có sử dụng Loa thông báo chuyển khoản MoMo có thể đủ điều kiện đăng ký gói vay lên đến 100 triệu đồng với lãi suất trên dư nợ gốc từ 1,91%/tháng.

Người dùng nên xác minh thông tin về sản phẩm vay tiêu dùng qua kênh fanpage chính thức "Vay Nhanh trên MoMo" hoặc website của ứng dụng thay vì tin vào các tài khoản không được xác nhận.

Checklist Người Dùng Cần Kiểm Tra Trước Khi Đăng Ký Vay Online

- Tổ chức tín dụng cung cấp khoản vay có được NHNN cấp phép không? Thông tin này phải được công bố rõ ràng trên nền tảng - nếu không có, đây là dấu hiệu cảnh báo.

- Fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội có phải kênh truyền thông chính thức không? Với Vay Nhanh, fanpage Vay Nhanh trên MoMo là kênh truyền thông chính thống duy nhất của sản phẩm trên Facebook.

- Lãi suất, kỳ hạn và tổng số tiền phải hoàn trả có được công bố đầy đủ trước khi ký hợp đồng không?

- Khoản trả nợ hàng tháng có nằm trong ngưỡng 30% thu nhập không?

Sản phẩm vay tiêu dùng phù hợp với các nhu cầu cá nhân thiết thực như học phí, viện phí, sửa chữa nhà cửa hay mua sắm đồ dùng gia đình-không dành cho các mục đích khác ngoài tiêu dùng cá nhân.