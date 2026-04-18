DJI Osmo Pocket 4 chính thức ra mắt: 'Vua vlogging' đã trở lại xóa sổ mọi giới hạn quay phim cầm tay 18/04/2026 15:53

(PLO)- DJI Osmo Pocket 4 định nghĩa lại chuẩn quay vlog cầm tay khi đã lộ diện với cảm biến lớn, chống rung 3 trục và quay video 4K.

DJI Osmo Pocket thế hệ thứ 4 được nâng cấp mạnh về chất lượng hình ảnh với khẩu độ rộng và dải ISO cải thiện. Thiết bị có tích hợp màn hình xoay linh hoạt, pin dung lượng cao cho thời gian quay dài.

DJI Pocket 4 có gì mới để tối ưu trải nghiệm quay vlog cầm tay

Pocket 4 mang đến nhiều cải tiến nhằm tối ưu trải nghiệm quay vlog cầm tay, từ thiết kế gọn nhẹ đến khả năng thao tác linh hoạt hơn. Những thay đổi này hướng đến việc đơn giản hóa quá trình quay nhưng vẫn giữ chất lượng video chuyên nghiệp.

Thiết kế và khả năng hoàn thiện

DJI Pocket 4 được tinh chỉnh theo hướng cao cấp với thiết kế nhỏ gọn khoảng 144.2 × 44.4 × 33.5 mm cùng trọng lượng 190.5g, cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Phiên bản mới được trang bị màn hình cảm ứng 2.0 inch và độ sáng cao, đạt đến 1000 nits, cho phép người dùng vẫn xem rõ khung hình ngay dưới ánh mặt trời trực tiếp.

Thiết kế nhỏ gọn, hoàn thiện cao cấp, tối ưu cho quay vlog linh hoạt.

Bên cạnh đó, chất lượng hoàn thiện cũng được chú trọng khi DJI gia tăng khả năng kháng bụi và kháng nước đạt chuẩn IP, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngoài trời. Các chi tiết như nút bấm, vật liệu và khung máy đều hướng đến độ bền cao hơn, mang lại trải nghiệm cầm nắm chắc chắn và chuyên nghiệp hơn.

Camera và chất lượng hình ảnh

Camera trên DJI Osmo Pocket 4 được nâng cấp mạnh với cảm biến lớn khoảng 1 inch. So với thế hệ Pocket 3 tiền nhiệm, khả năng thu sáng và chất lượng hình ảnh trên phiên bản mới đã được cải thiện đáng kể. Thiết bị hỗ trợ quay video độ phân giải 4K, kết hợp HDR và dải màu rộng để mang lại hình ảnh sắc nét, chi tiết và màu sắc chân thực.

Camera nâng cấp cảm biến lớn, cho chất lượng hình ảnh sắc nét.

Bên cạnh đó, hệ thống chống rung gimbal 3 trục tiếp tục là điểm mạnh, giúp video ổn định ngay cả khi di chuyển liên tục. Các cải tiến về AI tracking và khả năng xử lý hình ảnh giúp máy theo dõi chủ thể chính xác hơn. Điều này giúp tối ưu trải nghiệm quay vlog chuyên nghiệp trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Ngoài ra, thiết bị còn được cải thiện khả năng quay trong điều kiện ánh sáng phức tạp nhờ thuật toán xử lý hình ảnh mới, giúp giảm nhiễu và tăng độ chi tiết ở vùng tối. Các chế độ quay nâng cao như slow motion tốc độ cao và timelapse được tối ưu, mang lại nhiều lựa chọn sáng tạo hơn cho người dùng.

Gimbal chống rung và tính năng quay

Gimbal chống rung trên Pocket 4 tiếp tục sử dụng hệ thống 3 trục, được tối ưu thuật toán để giảm rung hiệu quả, đặc biệt khi di chuyển nhanh. Nhờ đó, video giữ được độ mượt mà cao ngay cả khi đi bộ, chạy hoặc quay handheld liên tục, mang lại chất lượng gần với các thiết bị chống rung chuyên nghiệp.

Gimbal 3 trục giúp chống rung mượt mà, hỗ trợ quay vlog ổn định.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được bổ sung nhiều chế độ quay thông minh như ActiveTrack thế hệ mới, QuickShot và các thiết lập chuyển động tùy chỉnh. Các tính năng này cho phép theo dõi chủ thể chính xác hơn và tạo hiệu ứng quay đa dạng chỉ với thao tác đơn giản, phù hợp cho người mới lẫn vlogger chuyên nghiệp.

Hiệu năng, pin và lưu trữ

Hiệu năng của DJI Pocket 4 được nhà phát hành cải thiện nhờ phần cứng tối ưu hơn, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 và Bluetooth giúp truyền dữ liệu nhanh và ổn định. Thiết bị tận dụng các tính năng AI để xử lý hình ảnh, theo dõi chủ thể và tối ưu trải nghiệm quay vlog mượt mà hơn trong nhiều điều kiện sử dụng.

Về pin và lưu trữ, thiết bị gây ấn tượng khi sở hữu dung lượng khoảng 1.545mAh, tăng hơn 20%, giúp kéo dài thời gian quay và giảm gián đoạn khi sử dụng. Với hỗ trợ sạc PD đến 65W, người dùng có thể sạc đầy thiết bị chỉ sau 32 phút hoặc sạc đến 80% trong 18 phút.

Ngoài ra, thiết bị không chỉ hỗ trợ khe thẻ nhớ microSD tối đa 1TB mà còn được hãng trang bị bộ nhớ trong 107GB tốc độ cao. Những nâng cấp này đã giải quyết đáng kể những lỗi liên quan đến thẻ nhớ mà người dùng đã gặp ở những phiên bản trước.

Kết nối và hệ sinh thái phụ kiện

DJI Osmo Pocket 4 nổi bật khi sở hữu khả năng kết nối hiện đại với Wi-Fi và Bluetooth, giúp truyền dữ liệu nhanh và điều khiển từ xa thông minh. Ngoài ra, cổng USB-C tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc sạc và đồng bộ dữ liệu, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng thực tế.

Về hệ sinh thái, sản phẩm tương thích với loạt phụ kiện đa dạng như micro không dây, tripod, gậy nối dài hay filter ND. Điều này cho thấy DJI đang xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, giúp mở rộng khả năng quay và tối ưu trải nghiệm sáng tạo nội dung cho người dùng.

