Thiên Môn Bổ Phổi: Bước chuyển mình từ tinh hoa cổ truyền đến chuẩn mực hiện đại 14/04/2026 16:10

(PLO)- Trong nhiều gia đình Việt, thảo dược vẫn là lựa chọn quen thuộc để chăm sóc sức khỏe hô hấp, nhưng với nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, cách tiếp cận thảo dược theo lối cũ dần bộc lộ những giới hạn cản trở người dùng.

Thực tế cho thấy, thách thức không nằm ở giá trị của thảo dược, mà ở việc làm sao để những giá trị ấy phù hợp hơn với sinh hoạt hằng ngày. Từ yêu cầu đó, TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi của Dược Bình Đông được xem như một hướng tiếp cận dung hòa khi vừa kế thừa công thức thảo dược cổ truyền, vừa chuẩn hóa cách sử dụng cho nhịp sống hiện đại.

Khi tinh hoa gặp “rào cản” thời đại

Các công thức chăm sóc sức khỏe từ thảo dược vẫn được đánh giá cao nhờ triết lý “nuôi dưỡng từ gốc”.

Thiên Môn Bổ Phổi kế thừa tinh thần này thông qua sự phối hợp của 9 vị quen thuộc như Thiên Môn Đông, Bạc Hà, Bách Bộ, Trần Bì, Tang Bạch Bì, Bình Vôi, Gừng, Kinh Giới và Atiso – những dược liệu gắn bó lâu dài với việc chăm sóc hệ hô hấp của người Việt.

Sự kết hợp này tạo nên tác động hỗ trợ đa chiều, lấy dưỡng phổi làm nền tảng, từ đó hỗ trợ làm dịu các biểu hiện ho và mang lại cảm giác dễ chịu, nhất là khi thời tiết hoặc môi trường thay đổi.

Tuy nhiên, cách sử dụng thảo dược theo lối truyền thống lại dần bộc lộ nhiều bất tiện. Việc đun sắc kéo dài 30-45 phút, cần theo dõi liên tục và khó bảo quản,... khiến nhiều người dù tin vào giá trị thảo dược vẫn khó duy trì sử dụng lâu dài.

Chính sự “lệch pha” này đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để giữ trọn tinh thần bài thuốc xưa nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống ngày nay?

Quy trình sản xuất hiện đại, tiêu chuẩn GMP - lời giải cho bài toán giao thoa

Trước yêu cầu phải thích ứng với nhịp sống hiện đại, Dược Bình Đông lựa chọn hướng đi mang tính nền tảng: áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice – Thực hành sản xuất tốt).

Với Thiên Môn Bổ Phổi, GMP không nhằm “công nghiệp hóa” hay làm mất đi cái hồn của thuốc Nam, mà tập trung vào việc ổn định chất lượng. Quy trình này cho phép kiểm soát chặt chẽ từ khâu tuyển chọn nguyên liệu, chiết xuất, cô đặc đến đóng gói thành phẩm – những yếu tố khó đảm bảo khi chỉ dựa vào cách sắc nấu thủ công.

Cách tiếp cận này phản ánh rõ triết lý “giao thoa thế hệ”: kế thừa bài thuốc tinh hoa đã được nhiều thế hệ tin dùng, đồng thời áp dụng chuẩn mực sản xuất hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe hô hấp trong bối cảnh tiêu dùng ngày nay.

Cao lỏng – cầu nối cổ truyền với hiện đại

TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi được phát triển dưới dạng cao lỏng, hướng đến việc giữ được đặc tính của công thức truyền thống nhưng đơn giản hóa cách sử dụng trong đời sống hằng ngày.

So với cách sắc thuốc quen thuộc, sản phẩm cao lỏng giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện bảo quản và dễ mang theo trong sinh hoạt. Việc hướng dẫn liều lượng rõ ràng cũng góp phần tạo sự an tâm khi người dùng lựa chọn thảo dược để chăm sóc sức khỏe phổi.

Đây cũng là lý do nhiều người bị ho lâu ngày không khỏi tìm đến Thiên Môn Bổ Phổi - một giải pháp hỗ trợ từ thảo dược dạng cao lỏng tiện lợi, dễ duy trì đều đặn mà không cần đun sắc cầu kỳ, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh đó, sản phẩm đã mở rộng nhiều quy cách đóng gói nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau: chai 280ml dành cho gia đình; chai 90ml dành cho trẻ 3-10 tuổi; gói 15ml nhỏ gọn tiện mang theo; viên ngậm dùng khi cần làm dịu cổ họng; cùng phiên bản không đường phù hợp người cần kiểm soát lượng đường.

Nhờ sự linh hoạt này, việc chăm sóc phổi bằng thảo dược trở nên gần gũi và dễ duy trì hơn, phù hợp với nhiều hoàn cảnh sinh hoạt của con người ngày nay.

Giao thoa giữa tinh hoa và chuẩn mực tiêu dùng mới

Quá trình hiện đại hóa Thiên Môn Bổ Phổi cho thấy truyền thống không đối lập công nghệ. Công thức thảo dược cùng triết lý chăm sóc từ gốc tiếp tục được gìn giữ; quy trình sản xuất, dạng bào chế được điều chỉnh theo chuẩn GMP nhằm phù hợp hơn với hành vi tiêu dùng hiện đại.

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính tiện lợi, minh bạch, chất lượng sản xuất, những bước chuyển mình như vậy phản ánh xu hướng tất yếu của các sản phẩm thảo dược trong đời sống hôm nay.

Giữa thị trường chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, niềm tin hình thành qua hơn 75 năm phát triển của Dược Bình Đông trở thành nền tảng quan trọng. Qua đó, Thiên Môn Bổ Phổi khẳng định cam kết phục vụ nhiều thế hệ, giữ trọn tinh hoa và cái “tâm” của y học cổ truyền.

Nền tảng đó tiếp tục được củng cố qua những ghi nhận từ thị trường, trong đó có việc Thiên Môn Bổ Phổi được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, Dịch vụ Vì Người Tiêu Dùng 2024”, cùng sự tin tưởng thể hiện qua trải nghiệm thực tế của đông đảo người tiêu dùng.

Công ty TNHH Dược phẩm Bình Đông – Bidophar

***Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.