Sở Tư pháp thông báo thôi quốc tịch Việt Nam của Hong Vi Vi 19/03/2026 10:14

Họ và tên: Hong Vi Vi

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 25-5-2021

Nơi sinh: Phường Bình Trưng, TP.HCM

Hộ chiếu số: P00429189

Cấp ngày: 23-8-2022

Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú: Căn hộ số 21.02, khối B, Khu chung cư cao tầng Minh Thông, 09 Nguyễn Thị Định, khu phố 20, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 22 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Hong Vi Vi.

Kể từ ngày Sở Tư pháp đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.