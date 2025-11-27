Nam Bộ những ngày tới có nơi xuống 20 độ C 27/11/2025 14:27

(PLO)- Ngày 27-11, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm hầu như không mưa, trời se lạnh sáng sớm, nhiệt độ cao nhất phổ biến miền Đông Nam Bộ từ 31,9 đến 34, 9 độ C, thấp nhất từ 19,6 đến 22,5 độ C.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, ngày 27-11 áp cao lạnh lục địa được tăng cường và sẽ khuếch tán sâu thêm xuống phía Nam. Nam Bộ nằm sâu trong trường gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.

Theo đó, thời tiết khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm hầu như không mưa, trời se lạnh sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến miền Đông Nam Bộ từ 31,9 đến 34, 9 độ C, thấp nhất từ 19,6 đến 22,5 độ C.

Tại khu vực TP.HCM, nhiệt độ cao nhất 30,8 đến 34,9 độ C, thấp nhất 21,6 đến 23 độ C.

Thời tiết ngày 27-11 tại khu vực Nam Bộ ban ngày trời nắng, đêm hầu như không mưa. Ảnh: NC

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ trong hai đến ba ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của áp cao lạnh lục địa tăng cường.

Do ảnh hưởng bởi hoạt động của cơn bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông nên trên đất liền Nam Bộ nằm trong trường phân kỳ gió mang đến thời tiết ít mưa.

Đối với thời tiết trên biển, ngoài Biển Đông, hoàn lưu bão số 15 vẫn đang hoạt động mạnh. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Riêng vùng biển Lâm Đồng có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, độ cao sóng từ 3-6 m, biển động, vùng biển Lâm Đồng biển động mạnh.