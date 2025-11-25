EVNHCMC chủ động đảm bảo an toàn điện trong thời tiết cực đoan 25/11/2025 17:45

(PLO)- Nếu nhận định có nguy cơ xảy ra rủi ro về an toàn điện, EVNHCMC chỉ đạo các đơn vị quản lý lưới điện quyết định giải pháp vận hành bao gồm việc tạm thời cắt điện để bảo vệ an toàn tính mạng, an toàn tài sản của khách hàng, người dân.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành lưới điện tuân thủ công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và đảm bảo an toàn điện. Qua đó, nhằm đảm bảo an toàn điện trong tình huống thời tiết cực đoan và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

Nâng cao năng lực dự báo, ứng trực và đảm bảo an toàn điện

Để đảm bảo khả năng dự báo và thông tin kịp thời, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.HCM; thông tin triều cường, mưa lớn, ngập úng để kịp thời tăng cường thông tin nội bộ, thông tin điều hành của đơn vị.

Công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện được ngành điện TP.HCM thực hiện thường xuyên.

Trong trường hợp xảy ra các tình huống như ngập nước cục bộ do triều cường, mưa lớn phải đảm bảo sẵn sàng và kịp thời công tác ứng trực. Cụ thể là ứng trực chỉ huy (lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng/đội), ứng trực vận hành tăng cường trực tiếp tại các vị trí/điểm ngập nước để báo cáo lãnh đạo đơn vị bằng hình ảnh, thông tin số liệu nhằm quyết định nhanh chóng và chuẩn xác.

Theo đó, các Công ty Điện lực, Trung tâm Điều động hệ thống điện TP.HCM, Trung tâm Chăm sóc khách hàng nhanh chóng rà soát hệ thống thao tác xa đảm bảo khả dụng, thông suốt, tin cậy. Đồng thời, thông báo ngay và đầy đủ thông tin đến khách hàng khi có tạm thời gián đoạn cung cấp điện để được sự chia sẻ, đồng thuận từ khách hàng, người dân thành phố. Thực hiện việc kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn điện đầy đủ trước khi tái lập cung cấp điện.

Kiểm tra, khắc phục ngay các tồn tại

Trong trường hợp có những tồn tại ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, EVNHCMC chỉ đạo các đơn vị có liên quan cần tổ chức ưu tiên kiểm tra, rà soát và khắc phục ngay đối với các tồn tại lưới điện.

Trong đó, với lưới điện hạ thế, cần kiểm tra kỹ lượng các đường dây dẫn điện, cáp ABC (bao gồm trục chính, nhánh rẽ); nhánh dây mắc điện 1 pha, 3 pha;… Khi kiểm tra cần ưu tiên kiểm tra các khu vực có lưới điện hạ thế cũ, vận hành lâu năm; khu vực dân cư phức tạp; khu vực có thể có rủi ro về hành lang/khoảng cách an toàn lưới điện.

EVNHCMC chủ động đảm bảo an toàn điện trong thời tiết cực đoan.

Trong khi đó, các nhánh dây mắc điện 1 pha, 3 pha, cần ưu tiên kiểm tra nhánh dây gần mái nhà, mái tôn, cửa sổ, ban công, bảng quảng cáo, kết cấu kim loại; dây câu chuyền; tình trạng dừng dây, đấu nối, cách điện tại đầu trụ,…

Cùng với đó, tập trung kiểm tra tình trạng dây lão hóa, nứt/tróc vỏ bọc, mối nối bong tróc/không băng cách điện; tình trạng khoảng cách hành lang an toàn đến nhà/công trình; chạm/cạ kết cấu kim loại; không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn về dừng dây, đấu nối;…

Đối với tủ điện hạ thế (lưới điện ngầm, nổi), tủ RMU, trụ điện, EVNHCMC chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung rà soát, kiểm tra tủ điện tại các khu vực ngập nước; khu vực có tủ điện cũ, vận hành lâu năm có thể có hiện tượng giảm chất lượng. Các trụ điện tại các khu vực bị ngập nước; hệ thống nối đất tại các tủ điện/trụ điện (nối đất làm việc, nối đất an toàn) cũng phải được kiểm tra đồng thời. Quá trình kiểm tra, nếu cần thiết, đơn vị thực hiện cắt điện tạm để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và an toàn lao động.

“Đối với kết quả kiểm tra ghi nhận nguy cơ không đảm bảo an toàn điện, các đơn vị khẩn trương xử lý hoàn tất trong tháng 12/2025 và báo cáo Tổng công ty định kỳ hàng tuần. Nếu kết quả kiểm tra chưa ảnh hưởng an toàn điện, các đơn vị thống kê, đăng ký danh mục công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng để cải tạo, sửa chữa bổ sung năm 2026” – EVNHCMC chỉ đạo.

Ngoài việc chủ động kiểm tra, khắc phục các tồn tại nếu có, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện lại công tác tuyên truyền, cảnh báo an toàn điện đối với khách hàng, người dân tại các khu vực ngập nước thông qua các hình thức như phát thanh, truyền hình, phát tờ rơi, thuyết trình trực tiếp,…