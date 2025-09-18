EVNGENCO3 đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định 18/09/2025 10:54

Mới đây, EVNGENCO3 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm 2025. Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn EVNGENCO3 đạt 15,933 tỉ kWh, tương đương 55,81% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. EVNGENCO3 đã thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, trực tiếp làm việc tại các nhà máy để tháo gỡ khó khăn. Nhờ đảm bảo nguồn nhiên liệu khí nội địa, LNG và than, các nhà máy luôn sẵn sàng vận hành, đáp ứng linh hoạt mọi yêu cầu huy động từ Hệ thống điện Quốc gia, dù phải khởi động - dừng máy liên tục trong ngày.

Ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

EVNGENCO3 đã thực hiện đạt 6/10 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Trong đó, nổi bật là hệ số đáp ứng nhiệt điện than lần đầu tiên đạt kể từ khi EVN ban hành quy định. Các đề án giảm suất hao nhiên liệu, nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành nhà máy đã và đang phát huy hiệu quả, giúp giảm suất hao nhiệt và tỷ lệ điện tự dùng.

Ngày 18-2-2025 cũng đánh dấu việc hoàn tất quá trình cổ phần hóa của EVNGENCO3, ký Biên bản bàn giao doanh nghiệp sang công ty cổ phần sau khi được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt quyết toán vào cuối năm 2024. Đây là cơ sở để EVNGENCO3 triển khai thực hiện tái cơ cấu trong giai đoạn 2026 - 2030.

Công tác đầu tư xây dựng cũng ghi nhận những bước tiến tích cực, EVNGENCO3 đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai thủ tục đầu tư các dự án nguồn điện mới, bao gồm nhiệt điện linh hoạt, thủy điện mở rộng và điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện. Các dự án này đã được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh (QHĐ VIII điều chỉnh), thể hiện nỗ lực của EVNGENCO3 trong việc hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng, hướng đến nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Hội nghị cũng thảo luận các giải pháp về công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy và kế hoạch giảm suất hao nhiệt của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1; Giải pháp phục hồi công suất, hiệu suất các tổ máy của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực, thực hiện công tác SCBD Non - OEM.

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 nhấn mạnh Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát huy nội lực trong 5 tháng cuối năm, nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025 đề ra và tiếp tục đảm bảo sản xuất điện năm 2026. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo cung ứng điện ổn định, tin cậy, kinh tế, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận; chủ động các phương án sẵn sàng để đáp ứng phương thức huy động ở mức cao nhất; đảm bảo chỉ tiêu suất hao nhiệt của các nhà máy nhiệt điện; đẩy mạnh đầu tư/hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện theo kế hoạch của EVNGENCO3; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hướng tới tương lai xanh, sạch, bền vững.

Tại hội nghị, ông Đinh Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 yêu cầu toàn Tổng Công ty tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy điện, tối ưu chi phí và đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng. Ông Lâm nhấn mạnh vai trò chủ động và sáng tạo của người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang được đẩy mạnh vận dụng vào công việc thực tế. Với nền tảng công nghệ và tinh thần đoàn kết, EVNGENCO3 quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2025 và nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.