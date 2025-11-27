Thời tiết ngày 27-11: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ mưa rào 27/11/2025 05:30

(PLO)- Thời tiết ngày 27-11, dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ duy trì mưa rào, giông vài nơi; đặc biệt từ đêm 30-11 đến 3-12 có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng, sau đó từ ngày 4 đến 6-12 tiếp tục có mưa rải rác.

Tại Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Các khu vực còn lại trên cả nước có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông, cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.