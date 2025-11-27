Thời sự sáng 27-11: Bão số 15 Koto có diễn biến khó lường, liệu có đổ bộ vào đất liền Việt Nam? 27/11/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 27-11: Bão số 15 Koto có diễn biến khó lường, liệu có đổ bộ vào đất liền Việt Nam?; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 15; Thái Lan, Malaysia gồng mình ứng phó lũ lịch sử; Tổng thống Trump đưa ra điều kiện cho việc gặp ông Putin và ông Zelensky...

Ngày 26-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và địa phương về ứng phó cơn bão số 15 (bão KOTO) đang đi vào Biển Đông với cấp 8, giật cấp 10. Cuộc họp kết nối trực tuyến với 6 tỉnh, thành gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cập nhật dự báo, quản lý tàu thuyền, duy trì kịch bản ứng phó thiên tai cấp độ 4 ở vùng nguy cơ cao, đánh giá lại bản đồ ngập lụt, sạt lở tại 34 tỉnh thành. Ông nhấn mạnh cần rà soát, hoàn thiện bản đồ ngập lụt, đánh giá nguyên nhân lũ quét, sạt lở vừa qua để rút kinh nghiệm, bảo vệ tính mạng người dân và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp với bão số 15 và thiên tai trong dài hạn.