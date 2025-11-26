Bão số 15 di chuyển khó lường, những chuyến xe cứu trợ vượt đường dài tiếp sức vùng lũ 26/11/2025 18:00

(PLO)- Bão số 15 (Koto) được dự báo đang mạnh hơn và di chuyển nhanh trong 24 giờ tới, lực lượng chức năng dốc sức ứng phó, trong khi khắp nơi trên cả nước những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối dài về miền Trung, mang theo sự sẻ chia kịp thời sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26-11, tâm bão số 15 nằm ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây 330 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Cơ quan khí tượng đưa ra hai kịch bản cho cơn bão. Trong kịch bản có xác suất 80%, bão đổi hướng khi đến vùng biển Tây Bắc Trường Sa, suy yếu thành vùng áp thấp và ít khả năng gây gió bão trên đất liền. Kịch bản xấu hơn (20%) là bão không đổi hướng, tiến thẳng vào khu vực Gia Lai – Khánh Hòa với cường độ mạnh nhất cấp 11, sau đó giảm xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền.

Những ngày qua, bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM gửi về nhiều vật phẩm thiết yếu như quần áo, thuốc men, tập vở, nhu yếu phẩm để tiếp sức bà con vùng lũ. Chiều 25-11, ba chuyến xe của báo xuất phát mang theo thuốc, thực phẩm khô, nước suối và nhiều hàng hóa hỗ trợ khác đến Khánh Hòa và Đắk Lắk, với sự đồng hành của Công ty TNHH TM DV Vận tải Phương Châu.