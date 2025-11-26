Bản tin tối 26-11: 8 tỉnh thành có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão số 15?; Quân đội phát cơm nóng vùng lũ 26/11/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 26-11: 8 tỉnh thành có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão số 15?; Những hộp cơm nóng từ xe bếp tự hành của quân đội đến với bà con vùng lũ; 98 người chết, 10 người mất tích trong mưa lũ Nam Trung Bộ; Bắt nguyên Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương về tội nhận hối lộ...

Để chủ động ứng phó với bão trong bối cảnh khu vực miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả đợt mưa, lũ lịch sử nghiêm trọng vừa qua, sáng 26-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã phát hành công điện khẩn, đề nghị Ủy ban nhân dân 8 tỉnh thành tập trung các biện pháp ứng phóbão số 15.

Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là các địa phương phải tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ vừa qua theo Công điện số 227/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.